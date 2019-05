Sembrano lontanissimi i tempi in cui la casa milanese di Belen Rodriguez era il ritrovo di tutti i suoi amici e parenti: da quando la showgirl è tornata ufficialmente insieme a Stefano De Martino, il via vai nella sua abitazione si è notevolmente ridotto. Lo scorso fine settimana, ad esempio, l'argentina ha trascorso il sabato e la domenica con il marito e Santiago: i tre si sono divertiti a cucinare, a ballare e a guardare la televisione abbracciati sul divano.

Alcuni settimanali, però, sostengono che il conduttore di Made in Sud non abbia un rapporto idilliaco soprattutto con la suocera Veronica Cozzani: i due si ignorano sui social network e si dice anche nella vita quotidiana.

Belen ritrova Stefano ma il 'clan' si allontana

È una vita decisamente diversa quella che sta facendo Belen Rodriguez da quando è tornata in coppia con Stefano De Martino: chi era abituato a vedere la soubrette circondata da tantissime persone (soprattutto parenti e amici), ultimamente sarà rimasto stupito nello scoprire come trascorre la maggior parte delle sue serate la "regina" assoluta del Gossip nostrano.

Sabato scorso, ad esempio, sia l'argentina che il napoletano hanno pubblicato molte "Stories" su Instagram per condividere con i fan alcuni momenti della loro ritrovata quotidianità.

La 34enne si è messa ai fornelli, e con l'aiuto del figlio Santiago, ha preparato la cena per tutti: dopo aver mangiato, il conduttore di Made in Sud ha improvvisato una coreografia con il figlio, mentre Belen li riprendeva con il cellulare.

L'armonia che regna in casa Rodriguez-De Martino, ha portato i curiosi a fare due riflessioni: è bello che i piccioncini abbiano deciso di dare un'altra chance al loro rapporto, ma la presentatrice di Colorado pare abbia cambiato molte cose nella sua vita affinché questo ricongiungimento potesse essere possibile.

Come è facile notare guardando tutto ciò che pubblica la sudamericana sui social network nell'ultimo periodo, da quando Stefano è tornato ad essere una presenza fissa nella sua vita, la maggior parte delle persone che compongono il suo "clan" sembra siano sparite dalla circolazione.

Se in passato siamo stati abituati a vedere l'appartamento di Belen sempre pieno di gente (collaboratori, amici e familiari), è da qualche settimana che gli unici che fanno compagnia alla showgirl sono il marito e il suo bambino di 6 anni.

Spy racconta: 'Rapporti non buoni tra Stefano e la suocera'

A fornire ulteriori informazioni sulla "nuova vita" di Belen Rodriguez, è stato l'ultimo numero di Spy: oltre ad anticipare le presunte nozze bis tra la soubrette e Stefano e il desiderio di entrambi di dare un fratellino o una sorellina a Santiago, la rivista di gossip ha fatto sapere che il rapporto tra De Martino e la suocera non sarebbe buono.

Secondo quanto si legge in rete, il ballerino e Veronica Cozzani si parlerebbero a malapena da quando hanno litigato in stazione a Milano molto tempo fa: l'argentina, infatti, non segue su Instagram il marito di sua figlia (e anche lui ricambia l'indifferenza social), anzi continua ad apprezzare e sostenere Andrea Iannone con "like" e commenti.

L'idillio che la conduttrice di Colorado ha ritrovato con il padre di suo figlio, dunque, pare l'abbia portata a frequentare sempre meno alcune persone che gli appassionati di gossip hanno sempre definito il suo "clan": stiamo parlando dei genitori, dello staff che l'accompagna in tutti i lavori, dei fratelli e degli amici onnipresenti come Patrizia Griffini, detta la "petineuse".