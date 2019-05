Nelle ultime settimane sta facendo molto discutere la vicenda che riguarda Pamela Prati, il suo presunto compagno Mark Caltagirone e le agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Il matrimonio della famosa show girl non è infatti mai avvenuto e nessuno pare abbia mai visto quello che sarebbe dovuto essere il suo futuro marito.

La Michelazzo, che ha sempre dichiarato di aver conosciuto Mark, negli scorsi giorni ha invece rivelato di essere anche lei una vittima della presunta messinscena e di non averlo mai visto. Sul suo conto, inoltre, è emerso un nuovo dettaglio che riguarda una lettera ricevuta da Tina Cipollari del 2009 e che potrebbe esse stata inviata proprio dall'agente

La lettera minatoria ricevuta da Tina Cipollari

Molti seguaci di Uomini e Donne ricorderanno sicuramente che Eliana Michelazzo partecipò nel 2009 al programma Uomini e Donne come corteggiatrice di Federico Mastrostefano, il quale però non la scelse e decise invece di uscire dal programma con Pamela Compagnucci.

La Cipollari e la lettera ricevuta anni fa: 'Attacca Eliana e ti succederanno cose brutte'

Il percorso della donna all'interno del programma fu molto movimentato e diversi furono gli scontri con la Cipollari, opinionista storica del programma, a cui non piacevano gli atteggiamenti dell'allora corteggiatrice

All'epoca, Tina riferì di aver ricevuto una lettera minatoria in cui le si scriveva che se avrebbe ulteriormente attaccato la Michelazzo, le sarebbero successe delle cose molto brutte. La questione risale ormai a 10 anni fa, ma è stata riportata alla luce proprio nelle recenti ore.

La vicenda potrebbe aggiungere un tassello in più alla storia molto ambigua che coinvolge la Prati e le sue manager. Molti personaggi hanno preso le distanze dall'agenzia gestita dalle donne. Alcuni volti noti di Uomini e Donne come Georgette Polizzi e Federica Benincà hanno lasciato l'agenzia a cui facevano capo le tre.

Eliana Michelazzo smentì tutte le accuse

Tina Cipollari era all'epoca convinta che ad inviare la lettera di minacce fosse stata la stessa Michelazzo o comunque qualcuno che le era vicino.

La donna, però, negò fermamente ogni forma di coinvolgimento in questa intimidazione. Da allora non è mai emerso chi abbia potuto spedire la lettera in questione all'opinionista di Uomini e Donne.

Ovviamente la vicenda non poteva passare inosservata, alla luce degli avvenimenti accaduti durante queste ultime settimane. Intanto, la donna pare sarà presente a Live-Non è la D'Urso durante la serata di mercoledì per raccontare una nuova verità riguardo alla storia di Pamela Prati e potrebbe magari toccare anche l'argomento in questione.

Per scoprire cosa avrà da raccontare l'ex corteggiatrice bisognerà dunque attendere ancora qualche giorno.