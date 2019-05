Se Rocco Fredella voleva uscire dal Trono Over di Uomini e donne senza scatenare polemiche, il suo obiettivo non è certo stato raggiunto. L'ex corteggiatore di Gemma Galgani aveva annunciato, tra le lacrime, di non voler essere accusato di 'business' e aveva parlato, nel settimanale dedicato al programma, dei suoi problemi economici e del desiderio di incontrare il grande amore.

E a pochissimi giorni da tali dichiarazioni, attraverso le quali aveva anche punzecchiato la dama torinese, sembra che sia la tranquillità economica che l'anima gemella siano state trovate. La conferma è arrivata dallo stesso cavaliere di origini pugliesi, che ha presentato su Instagram la sua nuova fidanzata, non rinunciando anche a sfoggiare cene ed elicotteri. E il suo comportamento sta scatenando un gran polverone nei social network da parte di chi si è sentito preso in giro durante tutto il percorso televisivo di Rocco.

Uomini e donne: dubbi sulla sincerità di Rocco, a causa dei tempi del nuovo fidanzamento

Uomini e donne: Rocco innamorato

Sono passati solo pochi giorni dall'addio a Uomini e donne e Rocco Fredella sembra avere trovato la felicità che andava cercando. Su Instagram, infatti, ha presentato la sua fidanzata, raccontando come sia stata lei a salvarlo quando non era più sé stesso. Il cavaliere ha chiesto scusa ai propri followers per il comportamento che ha tenuto nel contesto televisivo e ha aggiunto di essere di nuovo felice insieme alla sua "principessa".

La sua dichiarazione ha trovato i complimenti di molti utenti, ma sono state soprattutto le critiche a rimbalzare da un social network all'altro dedicato al programma. Il fatto che Rocco si sia innamorato così in fretta ha lasciato i dubbi sui rapporti con la fidanzata, già durante la partecipazione al Trono Over. Il desiderio di visibilità potrebbe dunque avere avuto la meglio anche per lui, come accaduto solo qualche settimana fa per l'altro corteggiatore di Gemma ovvero Fabrizio Cilli.

Rocco si mostra in elicottero

Rocco Fredella è al centro di un vero polverone sul web, dove viene accusato di avere mentito al pubblico di Uomini e donne.

Secondo molti utenti, infatti, in lui non ci sarebbe stato nessun interesse ad incontrare l'anima gemella né tantomeno a corteggiare Gemma Galgani. E anche i tanto sbandierati problemi economici sono stati messi in discussione dal pubblico del dating show.

Negli ultimi post su Instagram, infatti, Rocco appare al ristorante con la compagna o bordo di un elicottero, ostentando una situazione finanziaria ben diversa da quanto dichiarato. Certo, potrebbe trattarsi di pubblicità o eventi di vario tipo, ma i sospetti si fanno sempre più concreti, soprattutto considerando la stagione difficile di Uomini e donne, sempre più al centro di dubbi riguardanti le reali intenzioni dei suoi protagonisti.