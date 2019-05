La rivalità tra Tina Cipollari e Gemma Galgani è una costante del Trono Over di Uomini e donne: le due signore si sono riservate in passato siparietti trash a non finire, litigi, accuse e anche qualche divertente confronto rimasto negli annali della trasmissione.

Nella puntata andata in onda ieri 15 maggio, l'opinionista ha organizzato ai danni della dama torinese uno scherzo molto pesante, forse il peggiore della loro lunga diatriba. Di punto in bianco, senza averne dato preavviso alla diretta interessata, si è avvicinata a Gemma e le ha gettato in testa un secchio pieno d'acqua fredda. La Galgani ovviamente non l'ha presa bene, ma anche il pubblico del dating show è apparso infastidito per questo comportamento, ritenuto da taluni un vero e proprio atto di bullismo.

Secchio d'acqua in testa a Gemma Galgani: il web non approva

Lo scherzo di Tina a Gemma

Nelle anticipazioni di Uomini e donne rese note da Witty Tv sulla puntata di ieri, Tina Cipollari aveva preannunciato un gesto eclatante affermando: "Voglio fare qualcosa che se ne parli alla CNN". E, in effetti, l'opinionista ha confermato la sua promessa, tirando un secchio d'acqua addosso a Gemma. Senza troppo impegno, Maria De Filippi si è avvicinata a lei con un perentorio: "Nooo!" Ma la sua richiesta non è stata ascoltata e di punto in bianco Gemma si è trovata fradicia e infreddolita.

La conduttrice le ha chiesto scusa e l'ha invitata ad asciugarsi nel backstage dove è stata raggiunta proprio da Tina. Qui il siparietto è proseguito mentre la Galgani si asciugava con accappatoio e asciugamano in testa. Poco dopo, è rientrata in studio sottobraccio a Tina e qui, per farsi perdonare, Maria le ha regalato il mazzo di fiori appena ricevuto. La scena, non lontana dal lancio della torta o della bottiglietta avvenuti in passato, non è però piaciuta al pubblico di Uomini e donne che non ha rinunciato a criticare l'accaduto.

Il web critica il gesto di Tina

C'è un limite alla goliardia e alle dinamiche televisive? È quanto si chiedono i telespettatori di Uomini e donne dopo avere assistito alla scena che ha visto protagoniste Tina e Gemma. Se in passato i siparietti tra le due donne erano stati accolti con il sorriso dal pubblico, questa volta il web non l'ha presa bene, ritenendo che la Cipollari abbia superato il limite. "Deridere e ridicolizzare così pubblicamente una persona è di uno squallore totale", ha scritto un utente, mentre altri hanno confermato un'opinione simile.

A parere dei fan del programma, Tina si è comportata in maniera orribile nei confronti di Gemma, soprattutto per averle gettato dell'acqua fredda. Tra i più critici c'è chi chiede l'intervento delle associazioni di consumatori e chi parla di atti di bullismo, ben lontani dal buon esempio che dovrebbe essere dato in televisione.