Georgette Polizzi, ex concorrente di Temptation Island, è stata una di quelle persone chiamate in causa dalle agenti di Pamela Prati per testimoniare a favore della showgirl nel corso delle varie ospitate televisive. Proprio in una precedente puntata di Live, non è la D'Urso, la ragazza è comparsa in studio per difendere la Prati e schierarsi dal lato di quelle pochissime persone che ancora credono alla questione delle nozze con Marco Caltagirone.

Ad ogni modo, al termine di quella puntata, la Polizzi ebbe un durissimo scontro con Eliana Michelazzo dietro le quinte. L'ex concorrente di Temptation Island cominciò a dubitare della veridicità delle versioni espresse dalle agenti della Prati, così chiese alla Michelazzo di fornirle una foto di Caltagirone. Ad ogni modo, dopo tali screzi, Georgette ha rilasciato un'intervista al settimanale "Chi" in cui ha cambiato radicalmente opinione sulla questione e si è detta molto spaventata dalle agenti della showgirl. La ragazza ha detto: "Hanno mentito, adesso ho paura".

Georgette Polizzi spaventata da Pamela Prati e le sue agenti

L'intervista di Georgette Polizzi contro Pamela Prati e le sue agenti

Il mistero si infittisce. A incrementare ancor di più i dubbi sulle versioni portate avanti da Pamela Prati, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo ci ha pensato Georgette Polizzi. Quest'ultima, ai microfoni di "Chi" ha deciso di raccontare la sua verità. Georgette ha spiegato di aver sempre difeso Pamela e le sue agenti. Ad ogni modo, dopo la precedente ospitata a Live, non è la D'Urso, la Polizzi ha detto di aver notato qualcosa che non quadrasse.

Per questo motivo, ha chiesto ad Eliana di mostrarle una foto di Marco. L'agente ha accettato, ma la ragazza è rimasta titubante. In seguito, infatti, Georgette ha incontrato anche Pamela Prati ed ha chiesto a lei di mostrarle qualche scatto del famoso Caltagirone. Ebbene, le immagini mostrate pare siano diverse.

Georgette ha paura delle tre donne

Una volta presa visione di tale incongruenza, la Polizzi ha deciso di distaccarsi completamente dall'agenzia, e non solo.

La ragazza ai microfoni del settimanale "Chi" si è mostrata alquanto delusa e spaventata dalle tre donne in questione. Georgette ha spiegato di essersi fidata di loro ma di essere stata completamente ingannata: "Hanno mentito" ha ribadito più volte. Inoltre ha detto: "Devo essere sincera, ora ho paura". L'ex concorrente di Temptation ha confessato di sentirsi molto debole in questo momento perché si è esposta ed è finita nel bel mezzo di un polverone.

Secondo il suo punto di vista, inoltre, tutto quello che la Prati ha detto a Verissimo è totalmente falso.

Non ci resta che attendere la puntata di stasera di Live, non è la D'Urso per scoprire quali altre novità riserva questa vicenda.