Venerdì 17 maggio è andata in onda la nona puntata [VIDEO] del programma Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis, accompagnato dall'inseparabile Luca Laurenti, e giunto ormai alla sua ottava edizione. Come sempre, il programma mostra la sfida tra due fazioni contrapposte che, con sfide canore, dibattiti talvolta accesi e sfide fisiche, culturali e di coraggio, devono far prevalere le proprie ragioni, accumulare più punti possibile e cercare di raggiungere la vittoria.

L'ultima puntata ha visto sfidarsi il mondo del web e quello della tv.

A difendere le ragioni del mondo del web, c'erano youtuber e altri personaggi diventati famosi grazie a blog e siti internet, guidati da Il Pancio ed Enzuccio. Contrapposti, nel mondo della tv, c'erano partecipanti di programmi di intrattenimento e volti più o meno noti della televisione, guidati da Paola Perego. La puntata, registrata precedentemente, non ha mostrato agli spettatori a casa ogni avvenimento di cui sono stati protagonisti i concorrenti - come è logico che sia. Ma un evento in particolare, tagliato in fase di montaggio, è stato reso noto da uno dei diretti interessati: Il Signor Distruggere.

Ciao Darwin 8, la nona puntata ha visto il conflitto tra Web e Tv

Il battibecco tra Il Signor Distruggere e Paola Perego

Il Signor Distruggere, nome d'arte del blogger Vincenzo Maisto, ha raggiunto la fama grazie ai suoi post - e ai successivi libri pubblicati per Rizzoli - sulle cosiddette "pancine". Durante una discussione, cercando di far valere le posizioni del mondo del Web, Il Signor Distruggere ha parlato delle differenze tra i personaggi divenuti famosi sul web, che hanno ottenuto il loro successo senza alcun tipo di raccomandazione, facendo affidamento solo sulle proprie capacità di attrarre pubblico e follower.

Pare che la rappresentante del mondo della tv, la nota conduttrice Paola Perego, non abbia preso bene le parole del blogger perché, come afferma lo stesso Vincenzo Maisto in un post su Facebook, ha reagito all'affermazione del blogger lasciando il suo posto e affrontandolo faccia a faccia, per poi tornare indietro dopo una sua secca risposta.

Sulle ragioni della censura della discussione tra i due, Il Signor Distruggere non fa alcuna insinuazione e si lascia aperto a qualunque spiegazione.

"Mi piace pensare che lo abbiano fatto per ragioni di tempistiche", dice. Nel giro di poche ore, è arrivata la replica dall'entourage della Perego, che afferma che la discussione è stata tagliata perché Il Signor Distruggere si sarebbe "espresso in un modo molto volgare nei confronti delle donne".

Con un secondo - e ultimo - post su Facebook, il Signor Distruggere ha affermato che nella sua frase non c'erano parole volgari o affermazioni sessiste, ma ha anche voluto chiudere elegantemente la discussione.

Probabilmente la vicenda si chiuderà così, ma resteremo in attesa di eventuali repliche da parte della conduttrice.