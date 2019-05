Nella puntata del 17 maggio di Ciao Darwin 8 - Terre desolate si è svolta la sfida tra la squadra del Web e quella della Tv. La prima è stata capitanata dalle web star Il Pancio ed Enzuccio, mentre la seconda dalla nota conduttrice Paola Perego. Nel corso dello show condotto da Paolo Bonolis, sui social è apparso un particolare che ha suscitato molto interesse, ma allo stesso tempo un bel po' di polemiche. Si tratta del post pubblicato dallo youtuber Vincenzo Maisto, meglio conosciuto come Il Signor Distruggere.

Pubblicità

Pubblicità

Lo sfogo de Il Signor Distruggere incuriosisce i social

Dopo aver partecipato alla puntata di ieri sera a Ciao Darwin 8, Il Signor Distruggere ha scritto su Facebook: "La puntata è stata registrata il 3 maggio e sia nel corso della registrazione che prima, sono accadute delle cose che sarebbero degne di qualche spiegazione, ma di cui non ho potuto parlare prima per ovvi motivi di contratto. Non so se trasmetteranno in onda la "polemica" che c'è stata con la signora Paola Perego, la quale è persino scesa dagli spalti per venire a battibeccare con me.

Il Signor Distruggere, lo youtuber che ha partecipato nella nona puntata di Ciao Darwin 8

Vedremo. Avrei un paio di cosucce da dire anche alla signora Karina Cascella. Ne discuterò stasera, nel corso della messa in onda, nelle mie Instagram Stories. Ps. Il PancinaHot è posticipato a domani all'ora di pranzo ".

Poi, lo youtuber ha aggiunto un altro sfogo scrivendo: "Dato che questa sera Instagram fa le bizze, vi spiego qui il mio intervento. Io ho detto solamente che noi del web siamo giunti qui senza essere partiti con una base economica, senza aver ricevuto raccomandazioni da nessuno.

Pubblicità

Cosa che invece succede in televisione. A tal punto la Perego si è alzata, è salita sui nostri spalti e si è messa faccia a faccia con me con l'espressione un po' stizzita, dicendo "vorresti dire che sono raccomandata?", cosa che faceva già sorridere così, dato che io ho elencato tre cose e lei si è offesa neanche per quella più pesante. Le ho risposto dicendo che ho fatto un discorso generale e che se lei ha la coda di paglia non è un mio problema.

Lei ha ribattuto con "Ah va bene", tornandosene al suo posto. Sospettavo che l'avrebbero censurato, anche se mi piace pensare che l'abbiano fatto per motivi tempistici, anche se la Perego ci usciva parecchio male. Mentre alla signora Cascella che ha criticato l'uso di Instagram, vorrei dirle che lei fa più Storie della Ferragni ed è dunque di un'ipocrisia senza limiti ".

Alcuni utenti di Twitter contro Il Signor Distruggere

Qualche utente di Twitter si è scagliato contro Il Signor Distruggere, scrivendo: "Davvero ti aspettavi che trasmettessero in tv la parte in cui alludevi che le donne che lavorano in televisione sono tutte delle prostitute?

Pubblicità

Senti a me, ringraziali, che già ti accusano di maschilismo e ne avrebbero avuto la prova dopo quel video. Per non parlare delle denunce". La risposta dello youtuber non si è fatta attendere: "Ti apro uno spiraglio: esiste l'omosessualità, sopratutto in tv. Dunque, non alludevo solo alle donne. E ti svelo anche un'altra chicca, il dibattito prima della registrazione è stato approvato dagli autori, non ho detto niente che non fosse già noto prima di registrare".

Pubblicità

Cioè veramente ti aspettavi che mandassero in TV la parte in cui alludevi al fatto che che le donne che lavorano in TV sono delle prostitute? Senti a me, ringraziali, che già ti accusano di maschilismo, avrebbero la prova dopo quel video. Per non parlare delle denunce. — Emanuele676 (@Emanuele676) 17 maggio 2019