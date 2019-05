Dalle confessioni su Mark Caltagirone al possibile ingresso nella casa del Grande Fratello fino alla dura presa di posizione di Mediaset. La domenica ‘bestiale’ di Eliana Michelazzo è iniziata con l’intervista verità rilasciata dall’agente di Pamela Prati a Live non è la D’Urso nella quale ammette di non aver mai visto il presunto promesso sposo della show girl sarda.

Inoltre l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato di aver scoperto di aver avuto un fidanzato fantasma (Simone Coppi) per dieci anni che le faceva promesse e regali. “Mi ha donato anche un anello e mi ero anche tatuata il suo nome. Dopo aver ascoltato tutte queste storie ho compreso che non esiste”. L’intervista con Barbara D’Urso è stata registrata ed andrà in onda nel corso della puntata di mercoledì.

La Michelazzo ha affermato di aver paura e di non voler vedere più nessuno.

Mediaset ha smentito la partecipazione come concorrente di Eliana Michelazzo al GF 16

“Vorrei andare in un posto isolato come il Grande Fratello”. Poche ore dopo è iniziata a circolare con insistenza la voce della partecipazione della trentanovenne al reality show. Indiscrezione che ha provocato la reazione stizzita di numerosi utenti sui social. In tarda serata i vertici di Cologno Monzese hanno chiarito che Eliana Michelazzo non entrerà nella casa più spiata dagli italiani.

L'appello dopo la confessione su Caltagirone: 'Vorrei andare al Grande Fratello'

Eliana Michelazzo ha rotto gli indugi dopo essere finita nella bufera per le nozze mai celebrate di Pamela Prati con il misterioso imprenditore Mark Caltagirone.

In un’intervista, che andrà in onda mercoledì sera nel corso di Live non è la D’Urso, la trentanovenne ha ammesso di aver visto solo una volta - in un video - l’uomo e che la voce della persona intervenuta nel talk show di Canale 5 era diversa da quella che aveva ascoltato. “A questo punto credo che non esista” - ha ammesso la romana che ha aggiunto di essere stata lei stessa vittima di “questo sistema”.

Nello specifico l’ex corteggiatrice ha affermato di aver compreso di aver avuto per dieci anni un fidanzato fantasma.

“Mi mandava foto e messaggi ma solo ora ho compreso che non esiste”. La manager della Prati ha precisato che, ora, non ha neanche intenzione di sapere chi si celi dietro quei profili.

La presa di posizione di Mediaset

La Michelazzo ha ammesso di avere paura di quello che potrebbe accadere in seguito alle sue dichiarazioni e che vorrebbe chiudersi in un posto isolato come un convento o la casa del GF 16. Nelle ore successive è stata annunciata la presenza della trentanovenne nella puntata di domani sera del Grande Fratello: “Sarà accolta la richiesta di Eliana Michelazzo di entrare nella casa?” - l’interrogativo lanciato al termine di un servizio andato in onda nel pomeriggio a Domenica Live.

La possibile partecipazione dell’agente di Pamela Prati al reality ha scatenato una ridda di polemiche sul web. In serata Mediaset ha deciso di far chiarezza sulla questione attraverso una nota stampa: “L'ipotesi dell'ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa in considerazione”.