Dopo essere stati i primi ad indagare sulle nozze tra Pamela Prati e Mark Caltagirone, i giornalisti di Dagospia hanno regalato un nuovo clamoroso "scoop" sul caso di cui tutta l'Italia parla da mesi. Stando alla notizia che è comparsa ieri sera sul blog di Roberto D'Agostino, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo avrebbero una storia d'amore da molti anni: pare che le due agenti si sarebbero accordate per creare profili fake, aggirare personaggi conosciuti e allo stesso tempo nascondere il loro rapporto saffico inventandosi mariti o fidanzati fantasma.

Pubblicità

Pubblicità

L'ultima news di Dagospia sulle ex socie di Pamela Prati

Mentre su Canale 5 andava in onda l'attesissima intervista di Eliana Michelazzo a "Live-Non è la D'Urso", Dagospia lanciava una notizia clamorosa sull'agente che per prima ha confessato l'inesistenza di Mark Caltagirone.

"Basta! Non ce la facciamo più a sentire le boi... di Eliana. Il trio ormai ha perso ogni diritto alla privacy", inizia così il breve articolo che il popolare blog ha reso pubblico nella tarda serata di mercoledì 22 maggio.

Dagospia: 'Eliana e la Perricciolo stanno insieme, Coppi copertina dell'amore saffico'.

"La Michelazzo e la Perricciolo sono lesbiche, sono state insieme per anni, vivono insieme ed insieme gestiscono i profili finti usati per ricattare star, starlette e politici".

Stando a quello che si legge in rete, dunque, le due ex socie di Pamela Prati non sarebbero soltanto colleghe: pare che il loro rapporto d'amicizia e di collaborazione nell'ambito del management, tanti anni fa sia sfociato anche in una relazione d'amore tenuta nascosta.

Sul marito fantasma che la romana sostiene di aver avuto per oltre 10 anni, Dagospia spiega: "Simone Coppi nacque per coprire la sua bruciante sconfitta a Uomini e Donne (la corteggiatrice non fu scelta dal tronista Federico Mastrostefano, ndr) e l'amore saffico".

Pubblicità

Dopo aver ricevuto un "no" dal ragazzo che ha corteggiato per mesi davanti alle telecamere, dunque, si dice che Eliana abbia conosciuto e si sia innamorata della Perricciolo, con la quale avrebbe intrattenuto un rapporto sentimentale fino a quando non è scoppiato il caos mediatico che ha travolto entrambe.

Dagospia sulla Prati: 'È piena di debiti'

Ieri sera, però, Dagospia non si è limitato a rendere pubblica la presunta storia d'amore tra Eliana Michelazzo e la Perricciolo: il blog, infatti, ha regalato ai suoi lettori anche una news su Pamela Prati e sulla sua situazione economica pare traballante.

"Lei è piena di debiti da bingo e, plagiata o no, si è messa in mano al duo". Stando a quello che si legge sul sito di Roberto D'Agostino, la soubrette sarda non navigherebbe nell'oro da tempo e, d'accordo con le sue ormai ex socie, avrebbe escogitato il matrimonio con Mark Caltagirone per tornare al centro del Gossip e guadagnare da interviste ed esclusive concesse ai programmi Tv (ricordiamo che Verissimo si dice abbia sborsato 30 mila euro per trasmettere in anteprima le nozze mai celebrate).