Gli animi all'interno della casa del Grande Fratello sembrano essere sempre molto accessi. La protagonista principale di questa settimana pare essere proprio la De André che, dopo aver saputo del presunto tradimento del suo ormai ex fidanzato, è scoppiata nella disperazione.

Durante la scorsa notte, Francesca ha attaccato Martina incolpandola di riempirsi sempre il bicchiere di alcol e di essere troppo attaccata a Daniele, che a suo dire ormai non la sopporta più. L'ex di Daniele Interrante se l'è poi presa anche con Gennaro, 'colpevole' di aver difeso la ragazza.

Grande Fratello 16, Francesca si scaglia contro Martina

La polemica è iniziata durante un aperitivo, quando Daniele ha accusato Martina di non averlo difeso nel corso del litigio avuto nelle precedenti ore con Erica.

GF, lite in casa: Gennaro difende Martina e la De André lo insulta pesantemente

La ragazza ha così risposto dicendo che anche lui avrebbe potuto difenderla quando la De André durante la puntata serale del Grande Fratello andata in onda lunedì, l'ha pesantemente offesa. Nella discussione si è poi intromessa Francesca, dicendole di lasciare perdere il veronese che è ormai stufo di lei e di smetterla di bere in continuazione.

Sulla questione si espone solo Enrico, dicendo che a 20 anni è normale bere qualche bicchiere in più. Francesca cerca dunque l'appoggio dei suoi compagni, molti dei quali le danno ragione, altri invece restano in completo silenzio.

Daniele, responsabile di aver provocato il litigio, decide di andarsene fuori a parlare con la Vignali e Kiko, lasciando la ragazza in balia delle accuse degli altri concorrenti del reality. Il Grande Fratello ad un certo punto stacca la diretta e quando riprende si vede Gennaro litigare con Francesca in maniera forte.

Gennaro arrabbiato con la De André

Francesca ed il napoletano, che in queste settimane sono stati molto uniti, hanno pesantemente litigato.

Gennaro ha infatti deciso di difendere Martina in tutta quella discussione, cosa che non è per niente piaciuta alla donna che ha cominciato ad insultarlo in maniera piuttosto aggressiva. La De André ha poi nuovamente tirato in ballo il bacio avvenuto tra Gennaro e la Nasoni. Il napoletano lamenta di essere stato pugnalato alle spalle, dato che le aveva fatto appunto una confidenza sul bacio che la ragazza ha poi rivelato a tutti. Tra i due sono volate parole molto forti, specialmente da parte della figlia di Cristiano che ha dato in escandescenza.

''Che scene, Napoli con furore'', afferma la donna e continua: ''Io amo i napoletani, ma tu stai facendo delle sceneggiate, stai recitando. La coltellata me l'hai data tu tirando fuori una mia questione personale''. La sintonia tra i due sembra essersi dunque in qualche modo spezzata.