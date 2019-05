La notizia che è circolata nella giornata di ieri su un incontro segreto in corso tra Pamela Prati e il suo avvocato Irene Della Rocca, in queste ore ha trovato conferma in un comunicato che è stato diramato per fare un'importante precisazione. La showgirl, infatti, ha deciso di interrompere definitivamente qualunque rapporto professionale con Eliana Michelazzo e l'ha fatto rescindendo il contratto che aveva con la Aicos Management.

La Prati si dissocia da Eliana dopo l'ultima verità su Mark Caltagirone

Dagospia l'aveva anticipato ieri: Pamela Prati ha incontrato segretamente il suo legale per prendere delle decisioni importanti sul futuro. Se sulle ultime novità che sono emerse sull'inesistenza di Mark Caltagirone la soubrette non si è ancora sbilanciata, è nei confronti della sua socia Eliana Michelazzo che la stessa si è mossa nettamente.

Tramite una nota che ha diffuso l'avvocato Irene Della Rocca, la sarda ha fatto sapere: "La Sig.ra Prati ha provveduto a risolvere il contratto con l'agenzia Aicos Management Group.

Pamela Prati rompe con Eliana: rescisso il contratto con la Aicos Management.

Il rapporto si intende risolto anche in merito alla carica onorifica di direttrice che la stessa aveva assunto. Da oggi in avanti, la mia assistita non ha più nulla a che fare con la società di Eliana Michelazzo".

Il caso di cui tutti i media si stanno occupando da settimane, però, sembra tutt'altro che concluso: il sito di Oggi, infatti, il 21 maggio ha fatto sapere che l'agente romana è stata convocata in Questura per rispondere come persona informata sui fatti in merito all'aggressione con l'acido che sostiene di aver subito poco tempo fa.

Tutte queste news, arrivano a qualche ora dal ritorno in tv dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne: Barbara D'Urso, infatti, stasera a Live mostrerà prima l'intervista che Eliana ha registrato giorni fa nella quale ammette che Mark Caltagirone non esiste e poi avrà un faccia a faccia con lei in studio.

È addio umano e professionale tra Pamela ed Eliana

Le ultime rivelazioni che ha fatto Eliana Michelazzo sulle nozze mai celebrate di Pamela Prati hanno inevitabilmente incrinato il loro rapporto: soltanto sette giorni fa, infatti, le due si difendevano a vicenda negli studi di Live-Non è la D'Urso, cercando di portare avanti una sceneggiata che iniziava a fare acqua da tutte le parti.

Da quando Mediaset ha diramato un comunicato stampa per anticipare una parte delle dichiarazioni che l'agente ha fatto sul suo marito fantasma, sull'inesistenza di Mark Caltagirone e sulla paura che oggi ha, il suo legame con la star del Bagaglino si è rotto. Ad ufficializzare l'interruzione di ogni tipo di collaborazione tra le due ex proprietarie della Aicos Management è stata la nota che ha diffuso l'avvocato Irene Della Rocca nelle scorse ore, nella quale viene confermata la rescissione del contratto della Prati con l'agenzia che da mesi è sulla bocca di tutti.