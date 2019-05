C'era grande attesa per quello che avrebbe detto Pamela Prati a "Live-Non è la D'Urso": tutto il pubblico, infatti, si aspettava delle nuove dichiarazioni da parte della soubrette sulle nozze rimandate o sull'identità di Mark Caltagirone. In realtà, quello che è andato in onda su Canale 5 ieri sera è stato un faccia a faccia molto strano tra la sarda e Barbara D'Urso: la conduttrice, infatti, ha assistito perplessa prima all'uscita dallo studio della sua ospite dopo 3 minuti d'intervista e poi alla sua espressa volontà di non rispondere a nessuna domanda inerente al suo privato.

Pubblicità

Pubblicità

Dopo Verissimo, Pamela Prati lascia anche lo studio di 'Live'

È durato meno di 20 minuti complessivi l'intervento di Pamela Prati a "Live-Non è la D'Urso": nonostante la sua ospitata fosse stata annunciata in grande stile, la showgirl non si è prestata alle esigenze del programma, anzi ha spiazzato tutti trincerandosi dietro a moltissimi "no comment".

A tre minuti esatti dal suo ingresso in studio, poi, la sarda si è alzata ed è corsa dietro le quinte perché stanca delle incalzanti domande che le stava facendo Barbara D'Urso: esattamente come è successo pochi giorni fa a Verissimo.

Pamela Prati abbandona 'Live' dopo 3 minuti, rientra e dice alla D'Urso: 'Parla d'altro'.

Dunque, anche ieri sera la sessantenne ha catturato l'attenzione del pubblico abbandonando la trasmissione che la stava ospitando. "Bene, se non rientra io posso andare avanti anche da sola", ha commentato l'imperturbabile conduttrice.

Mentre su Canale 5 andava in onda un filmato riassuntivo della sua chiacchierata storia d'amore con Mark Caltagirone, la Prati è riapparsa davanti alle telecamere con un volto piuttosto scocciato. Quando la padrona di casa ha cercato di avere qualche informazione da lei sulle nozze rimandate e sulle incongruenze che ci sono sulla sua relazione, Pamela ha messo in chiaro che aveva accettato di partecipare a Live solo per educazione ma che non aveva alcuna intenzione di rispondere alle domande della presentatrice.

Pubblicità

"Non mi interessa fare nessun riassunto. Son venuta qua solo per te e per salutare il pubblico, ma non mi va di rispondere a nessuna domanda", ha ripetuto più volte la soubrette tra lo stupore generale.

Pamela su Canale 5: 'Basta, non ho ammazzato nessuno'

Di fronte a Barbara D'Urso che cercava di farle capire che sono settimane che si parla della sua storia d'amore perché nessuno dimostra la vera esistenza di Caltagirone, la Prati ha sbottato: "Mi stai facendo un processo e questa cosa non è corretta perché io non voglio parlare di cose private".

"Basta, parlate d'altro non di me. Le inchieste lasciamole fare a chi di dovere, non ai giornali".

La showgirl ha glissato anche alle domande che la conduttrice di Live le ha fatto sui bambini che avrebbe preso in affido con il compagno e sulle minacce con l'acido che lei ed Eliana avrebbero ricevuto: "Di queste cose delicate, ne parlerò nelle sedi idonee non in televisione".

A nemmeno 15 minuti dal suo ingresso in studio, e dopo tanti "non rispondo", la protagonista del Gossip di questo periodo ha concluso la sua intervista dicendo: "Ora ti voglio salutare e me ne voglio andare gentilmente".

Pubblicità

La D'Urso non ha trattenuto la sua ospite (che si è rifugiata nel backstage con Manuela Villa), ma ha portato avanti la diretta mostrando all'agente Michelazzo altri video sul caso di cui tutta l'Italia parla da mesi.