C'è stato un nuovo colpo di scena nel caso che sta appassionando gli italiani in questi mesi: come ha raccontato pochi minuti fa Gabriele Parpiglia nelle sue "Stories", Eliana Michelazzo potrebbe aver fatto una gaffe non indifferente. Sul profilo Instagram del presunto Mark Caltagirone (lo stesso che ha dato l'annuncio dell'addio a Pamela Prati giorni fa), è stato caricato un selfie dell'agente romana: a pochissimo tempo dalla pubblicazione, questo scatto è stato cancellato ma è ancora possibile vederlo sull'account della proprietaria dell'Aicos Management.

Mark Caltagirone è Eliana? Il sospetto del giornalista Parpiglia

È stato Gabriele Parpiglia il primo a far notare qualcosa di molto strano che è accaduto nel primo pomeriggio di oggi sui social network: nelle Stories del giornalista, infatti, è possibile vedere una fotografia che, per pochi minuti, ha campeggiato sul profilo di Mark Caltagirone (o della persona che si spaccia per lui su Instagram).

Il selfie "incriminato" ritrae Eliana Michelazzo con gli occhiali da sole ed un cappuccio sulla testa: l'anomalia, è che questo scatto è stato pubblicato sia dall'agente sul suo profilo personale che su quello di "Mark Caltagirone".

Un selfie di Eliana Michelazzo nel profilo IG di Mark Caltagirone: il gossip di Parpiglia.

La domanda che si è fatto la penna di "Chi", ma anche molti utenti del web, è la seguente: ma non è che dietro al misterioso imprenditore si nasconde davvero una delle titolari della Aicos Management?

Il fatto che un'immagine della social di Pamela Prati sia stata postata probabilmente per errore nelle Stories del presunto futuro marito della stessa, fa riflettere: come mai Caltagirone, o chi sostiene di essere lui sui social, avrebbe mai dovuto rendere pubblica una foto che Eliana si è fatta questo pomeriggio?

Secondo Parpiglia, questa storia sta assumendo sempre di più le sembianze di un "giallo" e la gaffe che si dice abbia fatto poche ore fa la Michelazzo, potrebbe mettere la parola fine ad una serie di bugie che sono state raccontate da tutti i protagonisti.

Pamela Prati tace dopo 'Live-Non è la D'Urso'

La notizia del selfie di Eliana che è apparso per pochi minuti sull'account del presunto Mark Caltagirone, è soltanto l'ultima in ordine di tempo su questa vicenda che da mesi campeggia su tutti i siti di Gossip e sui giornali.

Da quando le nozze di Pamela Prati sono state rinviate a data da destinarsi, non passa giorno che qualche giornalista non racconti un particolare inedito sulla sua storia d'amore con il misterioso imprenditore.

La showgirl, però, dopo essere stata ospite a "Live-Non è la D'Urso" mercoledì scorso, non ha più rilasciato dichiarazioni pubbliche sul suo privato: in realtà, neppure su Canale 5 la sarda ha proferito parola in merito alle tante chiacchiere che si stanno facendo sul suo conto.

Secondo quanto ha riferito Fanpage, dopo aver abbandonato lo studio a 15 minuti dal suo ingresso, la soubrette si sarebbe rifugiata in bagno con l'amica Manuela Villa per non essere ripresa dalle telecamere anche nel backstage. I bene informati, inoltre, hanno fatto sapere che Pamela avrebbe minacciato di chiamare i Carabinieri se i cameramen non l'avessero lasciata in pace.