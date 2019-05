Il finale di stagione di Uomini e donne dedicato al Trono Over sta riservando ai telespettatori diversi colpi di scena. Dopo la fine della relazione tra Pamela Barretta e Stefano Torrese, alcuni fan si sono chiesti se i due torneranno o meno nel programma.

La rottura tra la coppia è ufficiale e sarebbe stata causata da alcuni messaggi piuttosto ambigui che il cavaliere si sarebbe scambiato con Roberta Di Padua. Nonostante i contatti fra Stefano e Roberta siano avvenuti prima della storia d'amore con Pamela, quest'ultima è comunque andata su tutte le furie.

In seguito all'addio tra la dama e il cavaliere hanno iniziato a circolare alcune indiscrezioni secondo cui entrambi sarebbero pronti a rientrare a Uomini e Donne.

Pamela Barretta potrebbe denunciare Valentina Autiero - Controcopertina.

Su Instagram alcuni follower hanno chiesto delucidazioni in merito proprio alla barese, ma al suo posto è intervenuta una ragazza che ha confermato il pronto rientro della donna in trasmissione. A questo punto Pamela, decisamente adirata, ha reagito prontamente per smentire le affermazioni della giovane utente del web, sottolineando che ormai il dating-show sta giungendo alle battute conclusive, dunque non ci sarebbe nemmeno il tempo per tornare nel parterre femminile.

In merito alle insinuazioni della follower, la Barretta ha affermato: "Parlate sempre e solo a vanvera. Me lo ha detto Maria di rimanere solo per quella puntata".

Prima di concludere il suo intervento, l'ex fidanzata di Stefano ha aggiunto che al momento non può dire nient'altro sulla sua partecipazione al programma di Canale 5 perché, siccome la puntata in questione non è ancora andata in onda: "Non posso dare anticipazioni, altrimenti avrei molto da dire".

A questo punto ci si chiede se Pamela si riferisse all'addio con Stefano o alle accuse lanciate contro di lei da Valentina Autiero.

Infine ricordiamo che Roberta Di Padua, dopo aver puntato il dito contro l'ex cavaliere, si è tirata fuori dal triangolo amoroso.

Valentina a rischio querela

Lo scorso 14 maggio, negli studi Elios di Roma è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne Trono Over. Stando alle anticipazioni diffuse da "Il Vicolo delle News", Pamela Barretta sarebbe stata offesa pesantemente da Valentina Autiero.

Quest'ultima, infatti, dopo aver confermato di essere a conoscenza dello scambio di messaggi tra Stefano e Roberta, avrebbe attaccato la Barretta, definendola con un epiteto piuttosto volgare come una poco di buono.

Al termine della registrazione la dama barese si è sfogata sui social network, chiamando in causa proprio Valentina e scrivendo: "Ti dico solo una cosa, avrai bisogno di un legale". A sua volta la Autiero ha replicato, sostenendo che certe situazioni non fanno altro che farla ridere.

A questo punto c'è stata l'ennesima risposta di Pamela, la quale ha ribattuto: "Sono contenta che alcune cose ti facciano ridere. Quando dovrai cacciare i soldi per un legale penso che piangerai".

Intanto sembra che la Barretta non abbia voluto concedere una seconda chance alla sua storia con Stefano.