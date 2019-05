Nei giorni scorsi, Lucio Allocca e Davide Devenuto hanno rilasciato due interviste separate e hanno fatto alcune dichiarazioni che hanno creato un po' di preoccupazione tra i fan della soap Un posto al sole. Davide Devenuto, che interpreta Andrea Pergolesi, ha lasciato intendere che sarebbe propenso a lasciare il cast mentre Lucio Allocca ha parlato della morte del suo Otello Testa.

Davide Devenuto vorrebbe lasciare il cast di Un posto al sole

Davide Devenuto interpreta Andrea Pergolesi sin dal 2003, inizialmente il suo ruolo era fortemente connesso a quello di Viola e la loro storia appassionò molto i fan. In seguito molte cose sono cambiate, Andrea è maturato ed ha un po' abbandonato quel ruolo di ragazzo guascone e sognatore legandosi ad Arianna ed acquistando una certa maturità. Pare però che l'attore inizi ad essere un po' stanco di Un posto al sole, in effetti ultimamente Davide ha accettato due piccoli ruoli in fiction Mediaset ed ha partecipato al programma "Celebrity Masterchef" dove ha ottenuto un ottimo terzo posto.

Davide Devenuto (Andrea Pergolesi) Lucio Allocca (Otello Testa)

A detta del settimanale Intimità, Davide sarebbe intenzionato a restare ancora per poco nella soap partenopea. In particolare c'è una dichiarazione, che ha lasciato tutti un po' perplessi, in cui l'attore ha parlato dell'eventualità di lasciare Un posto al sole. Davide ha affermato di pensare spesso all'idea di abbandonare il cast, dato che fare da pendolare tra Napoli e Roma non è affatto semplice. Va ricordato che Devenuto vive a Roma assieme all'attrice Serena Rossi, che ha sposato nel 2008 e che ha conosciuto proprio sul set di Un posto al sole e dalla quale ha avuto un figlio, Diego, nato il 5 novembre del 2016. Davide ha però chiuso l'intervista affermando che il pensiero di lasciare Un posto al sole lo rende molto triste.

Lucio Allocca pensa alla morte di Otello

Dopo l'abbandono di Teresina (Carmen Scivittaro) che ormai è scomparsa anche dalla nuova sigla, molti fan si sono interrogati sul futuro di Otello. C'è da ricordare che l'uomo non ha nessuna parentela con Silvia, Michele e Rossella, tuttavia la questione non è mai stata sollevata, e lui è rimasto a vivere assieme a loro senza alcun disagio. La sua presenza che, per molti fan era legata a doppio filo a quella di Teresina, è iniziata a sembrare un po' forzata.

A dire il vero non sembra debbano esserci problemi col suo personaggio, che dovrebbe restare al suo posto, ciò nonostante lui ha voluto giocare coi fan parlando della morte di Otello. Lucio Allocca ha dichiarato che vorrebbe che Otello morisse durante un incidente in moto, in questo modo darebbe il suo addio facendo la cosa che ha sempre amato più di tutto.