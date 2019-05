Succose anticipazioni giungono quotidianamente dalle puntate americane di Beautiful. Negli episodi che andranno in onda nei prossimi giorni, la situazione tra Hope e Liam andrà ulteriormente complicandosi, chiamando in causa anche altri personaggi. La coppia resterà ferma nella decisione di divorziare, soprattutto su richiesta della Logan: a suo dire, solo in questo modo Liam potrà tornare ad occuparsi a tempo pieno di Kelly e Phoebe, mentre lei potrà vestire i panni della mamma di Douglas, per la quale continua a provare una forte affinità.

Lo Spencer non potrà fare altro che prendere atto di tale decisione, chiedendo alla moglie di trascorrere un'ultima romantica serata insieme, mentre Thomas compirà subito la sua mossa, baciando di nuovo Hope. In questa complicazione, interverrà anche Carter Walton che tenterà di convincere l'amica a non compiere un gesto del quale in futuro potrebbe pentirsi.

Anticipazioni Beautiful: Thomas e Hope si baciano

Nelle ultime puntate di Beautiful trasmesse negli Stati Uniti, Thomas ha ingannato Hope facendole leggere una finta lettera scritta da Caroline prima della sua morte.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Carter crea problemi a Thomas

La Logan è risultata molto provata da tali parole, pensando di dover assumere i panni della mamma di Douglas, e successivamente ha informato Liam di voler divorziare da lui. Successivamente ha chiesto anche a Steffy di dare un'altra opportunità al suo ex marito anche se non ha ottenuto dalla sua storica rivale la risposta desiderata: la Forrester ha messo subito le cose in chiaro con lei dicendole che il suo divorzio non coinciderà con la rinascita degli Steam (pseudonimo utilizzato per indicare Steffy e Liam).

E se da un lato, la storica coppia potrebbe non essere così scontata, dall'altro Thomas ha compiuto subito la sua mossa. Sfruttando il coinvolgimento emotivo di Hope nei confronti di Douglas, il figlio di Ridge l'ha baciata ancora e, a differenza di quanto accaduto qualche puntata prima, lei ha ricambiato il gesto romantico.

Trame americane Beautiful: Carter chiede a Hope di riflettere

La storyline relativa al divorzio di Hope e Liam potrebbe però complicarsi ulteriormente nelle prossime puntate.

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Hope chiederà a Carter Walton, suo amico e legale di fiducia, di preparare le carte dell'annullamento. L'avvocato però non condividerà con lei tale decisione, inducendola a riflettere prima di compiere un gesto del quale potrebbe pentirsi in futuro. Gli spoiler rivelano, però, che la Logan resterà ferma nella sua precedente decisione e si appresterà a firmare insieme a Liam i documenti dell'annullamento.

Quando però tutto sarà pronto per la firma, sarà Xander a fare irruzione nell'ufficio per informare la coppia di qualcosa di molto importante. Il cugino di Maya, infatti, scoprirà il segreto dell'identità di Phoebe e potrebbe portarne a conoscenza i genitori biologici della bambina. Sempre che non si tratti dell'ennesimo falso allarme.