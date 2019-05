The Voice of Italy: Tommaso Partesana, l'ultimo talento a entrare nel team di Morgan

The Voice of Italy, Blind Audition (4a puntata) - 14 maggio 2019

00.10 - l'appuntamento con la quarta puntata di Blind Audition volge al termine, ora facciamo un piccolo recap sulla situaizone dei team:

Morgan ha conquistato due talento, giungendo così a quota quattordici con Violet e Tommaso Partesana;

anche Gigi D'Alessio ha aggiunto al suo team due talenti, fermandosi a quota tredici con Giorgia Incatasciato e Irene Rugiero;

ben quattro talenti si sono aggiunti al team di Elettra Lamborghini, che arriva a quota undici con Andrea Bertè, Vittoria Tampucci, Tahnee Rodriguez e Greta Giordano;

cresce ancora il team di Guè Pequeno, che conquista quattro talenti e arriva a quota dodici con Ralph Lautrec, Brenda Carolina Lawrence, Ilenia Falco e Aice Olivari.

00.08 - Irene decide di unirsi al team di Gigi D'Alessio.

00.03 - per Irene si sono girati Elettra Lamborghini e Gigi D'Alessio.

00.01 - ora sul palco di The Voice of Italy arriva Irene Rugiero che canta Applause di Lady Gaga, in una particolare versione acustica.

23.53 - per Greta si è girata solamente Elettra Lamborghini, quindi la ragazza entra di diritto nel suo team.

Greta Giordano vuole omaggiare LA VOCE per antonomasia: Mina. Il #TeamElettra ha nelle sue file una nuova piccola amazzone!#TVOI @ElettraLambo pic.twitter.com/dLcEGrCmZZ — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) 14 maggio 2019

23.51 - altro talento sul palco di The Voice of Italy, si chiama Greta Giordano e canta Canto (anche se sono stonato) di Lelio Luttazzi.

23.49 - per Alice si aprono le porte del team di Guè Pequeno.

Alice Olivari ama i gattini ma sul palco di #TVOI è stata una tigre! #TEAMGUE pic.twitter.com/WWSPXluXHE — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) 14 maggio 2019

23.46 - per Alice si sono girati Guè Pequeno ed Elettra Lamborghini.

23.44 - ora è il turno di Alice Olivari, che porta sul palco di The Voice of Italy Rolls Royce di Achille Lauro

23.41 - Tahnee si unisce al team di Elettra Lamborghini.

Tahnee Rodriguez con il canto ci è cresciuta! A #TVOI arriva il momento di diventare grande allo stesso modo. Con “No Diggity”, a furor di popolo è nel #TeamElettra! pic.twitter.com/5v8p0VpVxz — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) 14 maggio 2019

23.38 - per Tahnee si sono girati tutti i coach.

23.34 - ma adesso è Simona Ventura a partire per la volta di Roma; porterà negli studi milanesi di The Voice of Italy Tahnee Rodriguez, che si esibisce con No diggit dei Blackstreet.

23.29 - nessun dei coach si è girato per Giulio.

23.27 - ora sale sul palco Giulio Caputo, che si esibisce con Better now di Post Malone.

23.22 - anche Ilenia decide di unirsi al team di Guè Pequeno.

Ilenia Falco ha soli 16 anni ma ha una voce che può già riempire un teatro intero. Con “Le tasche piene di sassi” ci siamo emozionati insieme a lei. #TEAMGUE #TVOI pic.twitter.com/efpR82vqI0 — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) 14 maggio 2019

23.20 - per Ilenia si sono girati tutti i coach.

23.18 - Ilenia Falco è il prossimo talento a esibirsi davanti ai coach; canta Le tasche piene di sassi di Jovanotti.

23.16 - Brenda Carolina sceglie di andare nel team di Guè Pequeno.

Brenda Carolina Lawrence, Italia + Louisiana, con “Bitch Better Have My Money” conquista @THEREALGUE mentre @THEREALGUE conquista Brenda duettando con lei. #TEAMGUE pic.twitter.com/PrVay4aTrM — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) 14 maggio 2019

23.07 - per Brenda Carolina si sono girati Elettra Lamborghini e Guè Pequeno.

23.05 - il prossimo talento che sale sul palco di The Voice of Italy è italo-americano, si chiama Brenda Carolina Lawrence e si esibisce con Bitch better have my money di Rihanna.

23.00 - Tommaso sceglie di unirsi al team di Morgan e grazie a lui quest'ultimo è il primo coach che riesce a completare il suo team; da questo momento in poi non avrà più voce in capitolo durante le Blind Audition. Il suo team è composto da: Matteo Camellini, Naïve, Morgana, Diablo, Joe Elle, Marco Liotti, Felice Falanga, Francesco Bombaci, Erica Bazzeghini, Karen Marra, Davide Vettori, Valerio Sgargi, Violet e Tommaso Partesana.

Tommaso Partesana ci siamo presi una cotta per te dal primo momento! Grazie @inartemorgan di averlo preso nel #TeamMorgan: dopo questa cover di Niccolò Fabi per noi è amore vero. #TVOI pic.twitter.com/66r1kfooLP — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) 14 maggio 2019

22.55 - per Tommaso si sono girati tutti i coach, ad eccezione di Guè Pequeno.

22.52 - arriva un altro talento sul palco di The Voice of Italy, si chiama Tommaso Partesana e canta Facciamo Finta di Niccolò Fabi.

22.43 - per Vittoria si è girata solamente Elettra Lamborghini, per questo la ragazza entra di diritto nel suo team.

Vittoria Tampucci canta un’inedita versione al femminile di “Felicità puttana” dei @thegiornalisti: siamo già proiettati alle ferie! #TeamElettra #TVOI pic.twitter.com/64eASW8V1f — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) 14 maggio 2019

22.41 - sul palco di The Voice of Italy arriva un altro talento, si chiama Vittoria Tampucci e si esibisce Felicità P*****a dei Thegiornalisti.

22.38 - Violet sceglie di unirsi al team di Morgan.

Viola Bologna in arte Violet con l’inedito “Non riesco a parlare” riesce a dirci esattamente cosa sente. #TEAMMORGAN pic.twitter.com/E0OsieyCIF — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) 14 maggio 2019

22.34 - per Violet si sono girati tutti i coach, ad eccezione di Gigi D'Alessio.

22.32 - è arrivato il momento dell'inedito, la novità di questa edizione di The Voice of Italy. Ogni settimana il direttore artistico del programma sceglie un talento da far esibire con un proprio pezzo. Oggi è il turno di Violet che canta Non riesco a parlare.

22.22 - i coach, dopo la pausa, tornano in studio per proseguire con le Blind Audition, ma non sanno che per loro c'è in serbo una sorpresa; infatti il talento in realtà è un ospite, Giusy Ferreri, che si esibisce con il suo pezzo Le cose che canto.

CHE BOMBAAAA! Non è una Blind Audition come tutte le altre: @GiusyFerreri con “Le cose che canto” è spettacolare! #TVOI 😍😍😍😍 pic.twitter.com/BrWVi1mvIV — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) 14 maggio 2019

22.15 - per i coach arriva il momento di una pausa con il coffee break.

22.12 - Ralph Lautrec sceglie di unirsi al team di Guè Pequeno.

Ernesto in arte Ralph Lautrec non ha solo la parlantina ma anche la voce necessaria per far girare i Coach di #TVOI. La sua cover di @GhaliFoh fa ballare il pubblico di #TVOI! #teamgue pic.twitter.com/7hqHDMFBN5 — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) 14 maggio 2019

22.09 - per Ralph Lautrec si sono girati tutti i coach, ad eccezione di Gigi D'Alessio.

22.06 - i coach proseguono con il loro lavoro, infatti sul palco arriva un nuovo talento, Ralph Lautrec, che si esibisce con Happy days di Ghali.

22.03 - Simona Ventura torna sul palco per ricordare la penitenza che dovrà pagare il coach che chiuderà per ultimo il team: cantare un pezzo di un suo collega.

NON VEDIAMO L'ORA di scoprire chi sconterà questa penitenza! #TVOI pic.twitter.com/j4BdvtfHIh — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) 14 maggio 2019

22.02 - Giorgia sceglie di entrare a far parte del team di Gigi D'Alessio.

Non c’è barattolo di marmellata che possa contenere tutto il talento di Giorgia Incatasciato.

Con “Stronger Than Me” ottiene un posto nel #TeamGigi! @_gigidalessio_ sta formando una squadra fortissima! pic.twitter.com/HKTnkbfNKm — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) 14 maggio 2019

21.51 - anche questa volta si sono girati tutti i coach, ad eccezione di Morgan.

21.50 - il terzo talento in gara si chiama Giorgia Incatasciato e si esibisce con Stronger than me di Amy Winehouse.

21.45 - Andrea sceglie di unirsi al team di Elettra Lamborghini.

Andrea Bertè è destinato alla musica già dal nome. Con la sua cover di @charlieputh fa incetta di complimenti e va dritto nel #TeamElettra!#TVOI @elettralambo pic.twitter.com/e0Yrt2lCv1 — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) 14 maggio 2019

21.42 - per Andrea si sono girati tutti i coach tranne Morgan.

21.41 - il prossimo talento in gara ha solo 17 anni, si chiama Andrea Bertè e si presenta davanti ai coach con We don't talk anymore di Charlie Puth.

21.39 - Simona Ventura torna sul palco per fare un piccolo recap sulla formazione dei quattro team.

21.36 - per Chiara non si è girato nessun coach.

21.33 - s'inizia con il primo talento, si chiama Chiara Mattia e canta un mash up di Rolling in the deep di Adele e Eye of the tiger dei Survivor.

21.31 - inizia ufficialmente la quarta puntata di Blind Audition di The Voice of Italy, Simona Ventura fa il suo ingresso sul palco e introduce i quattro coach Morgan, Elettra Lamborghini, Guè Pequeno e Gigi D'Alessio.

21.27 - sta per iniziare una nuova puntata di The Voice of Italy; nel mentre, per chi non avesse seguito l'appuntamento scorso, viene mandato in onda un breve riassunto.

Stasera, a partire dalle 21.20 su Rai 2, andrà in onda la quarta puntata delle Blind Audition della sesta edizione di The Voice of Italy.

Settimana scorsa l'appuntamento si è concluso con la strabiliante esibizione di Valerio Sgargi, che con la sua Bohemian Rapsody dei Queen ha conquistato tutt'e quattro i coach. L'alto gradimento ricevuto ha concesso al talento di poter scegliere il team a cui unirsi, che è stato quello di Morgan.

La corsa verso la finale, però, continua e stasera scopriremo quali altri talenti si uniranno ai team dei quattro coach Elettra Lamborghini, Guè Pequeno, Gigi D'Alessio e ovviamente il già sopracitato Morgan. Al momento quest'ultimo si ritrova con il team con il maggior numero di talenti (dodici), segue Gigi D'Alessio con undici, Guè Pequeno con otto ed Elettra Lamborghini con sette.

A capitanare la trasmissione ci sarà, come di consuetudine, Simona Ventura, che oltre ad accogliere parenti e amici dei talenti nel backstage, andrà in giro per portare in studio i vari talenti sparsi per l'Italia.

Per scoprire che cosa accadrà in questa penultima puntata di Blind Audition, non vi resta che seguire il racconto di The Voice of Italy minuto per minuto, a partire dalle 21.20 e in contemporanea con la messa in onda di Rai 2.