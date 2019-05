Risale a pochi giorni fa la veemente discussione che c'è stata tra Manila Gorio e Francesca Giuliano a Pomeriggio 5: davanti ad una perplessa Barbara D'Urso, infatti, le due sono si sono accusate reciprocamente di essere delle "rovina famiglie". La maggiorata e la transessuale, però, in queste ore sono tornare al centro del Gossip per alcune foto che sono apparse sul web nelle quali si vedono litigare e prendersi per capelli in strada.

Le due opinioniste tv, inoltre, hanno battibeccato anche su Instagram minacciandosi a vicenda di ricorrere alle vie legali per risolvere questa situazione.

Lite per strada tra due opinioniste di Pomeriggio 5

Da quando una rivista di gossip ha pubblicato le foto di un incontro più che amichevole che c'è stato tra Francesca Giuliano e Chando, l'amicizia tra la ragazza e Manila Gorio è bruscamente finita. Quest'ultima, infatti, fa coppia fissa con l'ex di Grecia Colmenares da qualche mese e non ha affatto apprezzato gli scatti in cui si vede il suo compagno condividere un gelato con la sua amica.

Pomeriggio 5, Manila Gorio e Francesca Giuliano si prendono per capelli: le foto sul web.

Dopo aver litigato in diretta a Pomeriggio 5 alcuni giorni fa, le due donne hanno continuato a battibeccare anche quando le telecamere si sono spente; a conferma di ciò, esistono degli scatti che tutti i siti stanno riportando nelle ultime ore.

Le opinioniste tv, dunque, sono state immortalate da qualcuno mentre si spingevano e si strappavano i capelli a vicenda per strada: queste immagini piuttosto surreali, sono state condivise dalla maggior parte dei blog che si occupano di cronaca rosa.

In seguito alla rissa che c'è stata con la maggiorata, Manila si è sfogata su Instagram dicendo: "Sei solo una str... Ora mi dovrai pagare i danni per avermi strappato i capelli".

La replica della Giuliano non si è fatta attendere: "Ti commenti da sola. Hai iniziato tu. Io ho le foto dei segni che mi hai lasciato, vergognati!".

Francesca attacca Manila: 'Mi hai picchiata'

La modella curvy, dopo aver ripercorso la sua "carriera" nel mondo dello spettacolo, ha usato i social network per fare un'importante precisazione alla sua ex amica: "Sono ospitata a Mediaset dal 2017, di certo non mi sporco le mani con te dopo averti dato la mia amicizia".

"Tu mi hai picchiata", ha aggiunto Francesca prima di consigliare alla Gorio di trovarsi un bravo avvocato.

L'astio che ha portato le due opinioniste di Pomeriggio 5 ad alzarsi reciprocamente le mani, è nato in seguito ad una paparazzata tra la Giuliano e il fidanzato di Manila, Chando. Nonostante la diretta interessata abbia più volte ribadito che tra lei e l'ex di Grecia non c'è stato mai nulla di più di un incontro di lavoro, la trans non le ha creduto e si è scagliata ripetutamente contro di lei sia davanti alle telecamere che per strada.