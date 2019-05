Secondo appuntamento con il Trono Over di Uomini e donne. Nella puntata andata in onda ieri ci siamo lasciati con l'indecisione di Riccardo Guarnieri sul proseguire o meno la conoscenza con Stefania. Oggi scopriremo come andrà a finire, insieme a tanti altri succosi colpi di scena. Vediamo insieme qualche anticipazione riportata dal portale ufficiale del programma Witty.

Armando chiude con Roberta

Durante l'appuntamento odierno ci sarà un confronto chiarificatore tra Armando Incarnato e Roberta di Padua.

Uomini e Donne: Armando Incarnato liquida la Di Padua non mi interessi più'

I due avevano già interrotto la conoscenza, perché secondo il cavaliere Roberta era ancora innamorata di Riccardo Guarnieri. Nonostante ciò ancora qualcosa da chiarire c'è, per questo motivo Armando chiuderà la conoscenza con un secco "non m'interessi più".

La reazione di Roberta sarà quella di lasciare il programma, ma Maria De Filippi le annuncia che per lei ci sono due uomini che la vogliono conoscere. Vedremo se la dama deciderà di restare.

Scontro tra dame

Intanto Roberto ha intrapreso una conoscenza con Angela, cosa che non è piaciuta a Maria Antonietta, visto che anche quest'ultima è interessata al cavaliere.

Per questo motivo al centro dello studio si scatenerà uno discussione tra dame. Chi l'avrà vinta? Per scoprirlo seguite il racconto minuto per minuto in contemporanea con il programma.