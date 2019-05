Il Met Gala è un evento di raccolta fondi che avviene ogni anno a beneficio del Costume Institute del Metropolitan Museum. Gli ospiti devono scegliere i loro abiti da mostrare in base all'argomento annuale che quest'anno è il Camp: Notes on Fashion. Quest'anno, diversi sono stati gli outfit eccentrici e stravaganti. Lady Gaga ha sfilato cambiando ben tre abiti, che sono stati per lei disegnati da Brandon Maxwell . Alla fine dei cambi, la donna è rimasta in reggiseno e mutandine, mandando in visibilio i fan che hanno visto le foto mostrando un look molto 'aggressivo'.

L'ingresso di Lady Gaga al Met Gala 2019. photo credit: Evan Agostini/Invision/AP

La star Lady Gaga fa tre cambi d'abito e resta in intimo

La diva di ' A Star is Born' ha stupito tutti con i suoi abiti molto particolari e esagerati. La cosa che ha però lasciato tutti senza parole è quando è rimasta in mutandine e reggiseno, mostrandosi con addosso solo le calze a rete e stivali con zeppa alta di colore rosa e nero, in tema con tutta la serata. La Camp: Notes on Fashion, la mostra del Costume Institute, aprirà i battenti da 9 di maggio al Metropolitan Museum di New York fino all'8 settembre.

Tra i presenti anche Anna Wintour, che è stata tra i primi ospiti ad arrivare accompagnata dalla figlia Bee Carrozzini. Il suo abito firmato Chanel era pieno di piume, così come richiesto dalla serata ispirata a Notes on Cam.

Più di 600 i vip presenti al Met Gala

All'evento erano presenti oltre 600 persone famose. Alessandro Michele, il direttore creativo di Gucci, è arrivato vestito di un rosa sgargiante. Serena Williams ha optato per un abbigliamento marcato Versace.

Tra i non presenti Sara Jessica Parker, impegnata all'estero. Per la donna, questa sarebbe stata la sua undicesima partecipazione al Met Gala.

I vip che hanno partecipato, hanno preso parte alla mostra creata da Andrew Bolton. Nel mondo della moda, il Met Gala è l'equivalente del premio Oscar per il cinema. L'evento ispirato al Camp, un saggio di Susan Sontag, che negli Stati Uniti è spesso associato allo stile drag queen e al gender-fluid.

Come rivelato da Vouge, Bolton ha utilizzato per l'allestimento della mostra dei concetti come stravaganza, ironia e artificio.

La mostra sarà divisa in due parti: una dedicata al Cam ed alle sue origini e la seconda parte che tratterà di moda. In base a quanto riferito dal New York Times, i pezzi di moda presenti saranno circa 175, tra abbigliamento femminile e maschile, disegni, sculture e collezioni di abiti di lunga data. Sarà infatti presente una collezione invernale di Chanel risalente al 1987 e che prese spunto da Versailles. Ci saranno anche dei capi di moda più recenti di marchi come Balenciaga, Prada o Charles Frederick Worth.