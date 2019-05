Uomini e Donne, Trono Classico - 15 maggio 2019

16.04 - Maria De Filippi per scusarsi con Gemma per la secchiata di acqua gelida ricevuta da Tina, le regala un mazzo di fiori.

15.47 - intanto, durante la puntata, proseguono le discussioni tra Gemma Galgani e Tina.

Pubblicità

Pubblicità

Quest'ultima arriva perfino a rovesciarle un secchio di acqua fredda in testa.

15.40 - Pamela ha restituito l'anello a Stefano.

15.36 - Maria De Filippi cerca di far ragionare Pamela per la sua gelosia retroattiva nei confronti di Roberta.

Cosa ne pensate della reazione di Pamela? #UominieDonne pic.twitter.com/SIUT6HpUgV — Uomini e Donne (@uominiedonne) 15 maggio 2019

15.27 - la situazione degenera, Pamela rivela a Riccardo Guarnieri che Roberta voleva stare con lui soprattutto per la sua "bravura" durante "le situazioni d'intimità".

Uomini e Donne: Pamela Berretta scopre dei messaggi tra Stefano e Roberta

15.21 - Pamela, in lacrime, rientra in studio con Stefano; si prosegue con una forte discussione contro Roberta.

15.14 - a un certo punto Pamela si alza, tira l'anello in faccia a Stefano e scappa nel backstage; a quanto pare legge nella chat tra Roberta e Stefano un messaggio che non l'è andato tanto a genio; nel messaggio il cavaliere aveva dichiarato a Roberta che aveva voglia di conoscerla. Questi messaggi risalgono al periodo in sui Stefano e Pamela non stavano insieme.

Pubblicità

La discussione tra Pamela e Stefano prosegue nel backstage... Come andrà a finire? #UominieDonne pic.twitter.com/c9HAAsVhIn — Uomini e Donne (@uominiedonne) 15 maggio 2019

15.08 - Roberta Di Padua fa leggere a Gianni Sperti (che successivamente legge ad alta voce) alcuni messaggi che si è scambiata, in passato, con Stefano.

15.05 - interviene Roberta Di Padua, che dice che deve togliersi qualche sassolino su Pamela. Secondo le dichiarazioni della prima, la Barretta, sui social, l'ha criticata parecchie volte, dicendo della cose, a sua detta, pesanti.

Pamela l'avrebbe attaccata sui social, perché Roberta avrebbe contattato Stefano.

15.01 - Stefano regala un anello a Pamela.

"Voglio che anche le altre persone sappiano che io sono impegnato con te" 💍♥ #UominieDonne pic.twitter.com/3FZleJ5RWs — Uomini e Donne (@uominiedonne) 15 maggio 2019

14.59 - Stefano si sta impegnando per far incontrare suo figlio e Pamela.

14.56 - viene mandato in onda un video che riassume il percorso della coppia all'interno del programma.

Pubblicità

14.53 - in studio fanno il loro ingresso Pamela Berretta e Stefano Torrese; i due sono usciti dal programma insieme qualche mese fa, precisamente tre.

14.46 - inizia un nuovo appuntamento di Uomini e donne. Si riprende con un riassunto di ciò che è successo, nella puntata di ieri, tra Valentina Autiero e Massimiliano Maccarone. I due hanno iniziato una conoscenza, ma da parte della dama non è scattata la scintilla.

Anticipazioni

Una puntata al fulmicotone quella odierna di Uomini e Donne.

Pubblicità

Il Trono Over ci riserverà un altro colpo di scena, che lascerà i telespettatori di stucco. Vediamo che cosa accadrà grazie alle anticipazioni riportate dal sito ufficiale del programma Witty.

Valentina Autiero chiude con Massimiliano Maccarone

Valentina Autiero non proseguirà la conoscenza con Massimiliano Maccarone. La dama ha definito il cavaliere "perfetto", però tra i due non è scoccata la scintilla. In molto si chiederanno il perché di tale decisione, in primis Massimiliano penserà che Valentina si sia fermata principalmente all'aspetto fisico, ma la dama ammetterà che non è così.

Stefano Torrese e Pamela Barretta, dall'anello alla fine della loro storia

In studio torneranno Stefano Torrese e Pamela Barretta; i due dopo tanti alti e bassi, qualche settimana fa, sono usciti insieme dal programma. Tutto procedeva a gonfie vele, Stefano, in studio, donerà alla sua dama un anello per siglare la loro unione, ma un intervento di Roberta Di Padua farà precipitare le cose.

La dama esprimerà il desiderio di togliersi qualche sassolino nei confronti di Pamela, perché la vuole "smascherare" dichiarandole "chi la fa l'aspetti". Stefano rimprovererà Roberta per aver rovinato un bel momento in studio e la dama controbatterà dicendo "chi sbaglia con me paga".

La situazione, però, degenererà ancora di più, infatti Pamela lancerà in faccia a Stefano l'anello e lascerà lo studio. Che cosa sarà accaduto? Per scoprirlo seguite il racconto della puntata, a partire dalle 14.45.