È una vera emorragia di dame e cavalieri quella che sta caratterizzando il Trono Over di Uomini e donne. Nelle ultime settimane, infatti, diversi volti noti hanno deciso di dare l'addio al programma che li ha resi noti. È questo il caso di Rocco Fredella, che di recente è apparso su Instagram con una signora al suo fianco, o di Michele Loprieno, il quale si è detto annoiato per gli sviluppi del suo percorso nel dating show.

Pubblicità

Pubblicità

Anche Roberta Di Padua aveva espresso il desiderio di uscire di scena, ma poi si è ripresentata in studio più pungente che mai. Nella registrazione che si è svolta ieri 14 maggio, una storica dama ha annunciato la decisione di non tornare più nel parterre a causa della delusione ricevuta da Salvo.

Uomini e donne anticipazioni: Salvo rifiuta di uscire con Luisa

Negli ultimi mesi, Luisa Anna Monti ha intrapreso un percorso di conoscenza con Salvo all'interno di Uomini e donne.

Anticipazioni Uomini e donne: nuovi abbandoni nel Trono over

Il resoconto del Vicolo delle News relativo alla registrazione del 14 maggio rivela che la dama ha parlato delle positive novità con il cavaliere: si sono visti spesso e hanno anche trascorso diversi weekend insieme. Ha quindi espresso il desiderio di continuare a frequentarlo lontano dal programma, precisando che abbandonerebbe comunque in caso di rifiuto. La simpatica signora ha rammentato che non vedrebbe tale frequentazione come un fidanzamento quanto piuttosto come il desiderio di provare a conoscersi meglio e viversi fuori dal contesto televisivo.

Pubblicità

Davanti a tale richiesta, però, Salvo è apparso subito titubante fino ad arrivare all'annuncio che Luisa non avrebbe mai voluto sentire: non si sente pronto a porre fine alla sua partecipazione al dating show e vorrebbe continuare a frequentarla come accaduto negli ultimi mesi.

Trono Over: l'addio di Luisa Anna Monti

Stando alle anticipazioni di Uomini e donne del Trono Over, Salvo non ha accettato di uscire dal programma insieme a Luisa mentre lei ha mantenuto la sua decisione iniziale.

Ha quindi donato dei mazzi di fiori agli opinionisti e a Maria De Filippi, ed è uscita dal parterre tra gli applausi del pubblico. Per questa stagione, dunque, difficilmente la dama riapparirà in studio mentre i trascorsi di Uomini e donne inducono a credere che ogni passo indietro in futuro potrebbe essere possibile. Nel frattempo, va segnalato che anche Armando Incarnato potrebbe avere detto addio al Trono Over dopo lo scontro con Barbara De Santi.

Pubblicità

Il cavaliere ha insinuato che lei sia una spia e ha lanciato delle frecciatine alla redazione, che pagherebbe sia Gemma che Valentina. Dopo tali illazioni, Incarnato è uscito nel backstage e non è più rientrato. Dovremo quindi attendere la prossima registrazione (probabilmente l'ultima della stagione 2018-19) per capire se il suo sarà un abbandono definitivo.