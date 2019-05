La situazione sentimentale di Michael Terlizzi continua ad essere oggetto di dibattito all'interno della Casa del Grande Fratello 16. Fin dai primi giorni del Reality Show, Cristian Imparato ha insinuato che il figlio di Franco sia gay e da allora ha continuato ad insistere affinché lui dichiarasse pubblicamente la sua omosessualità.

La questione è tornata ad essere di grande attualità anche nella sesta puntata serale durante la quale Imparato ha rimarcato la sua convinzione, mentre Edoardo Ercole ha ufficializzato la dichiarazione di Gianmarco Onestini in merito all'omosessualità dell'amico Michael. Stanco del chiacchiericcio e ancor più deluso per essere finito in nomination, nelle ultime ore Michael Terlizzi si è sfogato con i propri colleghi, dicendo basta alle continue illazioni nei suoi confronti.

Grande Fratello: lo sfogo di Michael Terlizzi

Lo sfogo di Michael Terlizzi: 'E se anche fossi gay?'

Michael Terlizzi non ne può più della Casa del Grande Fratello 16: la curiosità in merito alla sua presunta omosessualità ha superato il limite di sopportazione e troppe persone continuano a dire la loro sulla sua situazione sentimentale. Deluso per le recenti vicissitudini e per le insistenze di Cristian Imparato, qualche ora fa Michael ha così dichiarato: "Fai che lo sono, e io esprimo il fatto che qui dentro mi voglio fare i cavoli miei e tu nonostante tutto continui a mettere il dito nella piaga. Se io dico basta, basta, basta, perché tu continui?" L'ex single di Temptation Island ha poi ulteriormente sottolineato di avere bisogno di privacy, rimarcando il fatto che potrebbe avere deciso di non spiattellare i suoi fatti personali davanti a tutta Italia.

Una tesi approvata dal popolo dei social network che, fin dall'inizio di questa edizione, si è chiesto come mai la presunta omosessualità del concorrente sia così tanto dibattuta.

Franco Terlizzi: 'Non sarebbe un problema'

Nelle ultime settimane Franco Terlizzi è più volte sceso in difesa del figlio, dicendo basta alla curiosità nata intorno a lui dopo l'ingresso nella Casa del Grande Fratello 16. In una recente intervista rilasciata al settimanale "DiPiù", l'ex isolano ha ulteriormente sottolineato la convinzione che Michael non sia gay dato che in passato avrebbe avuto diverse avventure (pur non avendo mai incontrato l'anima gemella).

Ha inoltre sottolineato che, anche se un domani il figlio facesse coming out, per lui non rappresenterebbe un problema. Queste le parole di Franco al tabloid: "Non sarebbe comunque un problema. Lui ha avuto moltissime avventure anche se credo che non si sia mai innamorato seriamente".

Nella stessa intervista, Terlizzi Senior ha anche parlato della malformazione al braccio del figlio, contro la quale in passato la famiglia ha lottato con cure costose.

Ma ora, proprio grazie al Grande Fratello 16, Michael sembra finalmente avere superato tale problema.