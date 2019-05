Salvio Calabrese e Luisa Monti sono stati i protagonisti della puntata del Trono Over di Uomini e donne trasmessa ieri 22 maggio su Canale 5. In tale occasione, la dama ha raccontato di avere avviato già da qualche mese una relazione con il cavaliere, da lei incontrato spesso anche durante il weekend.

Gli ha quindi chiesto di provare a viversi lontano dalle telecamere, precisando di non voler pensare ad un fidanzamento, quanto piuttosto ad un tentativo di conoscersi meglio. Lui, però, ha rifiutato l'invito di lasciare insieme il dating show: la sua reazione ha deluso Luisa a tal punto da averla spinta a lasciare subito lo studio, senza dargli la possibilità di replicare. Stando a quanto riportano le anticipazioni relative alla registrazione effettuata il 21 maggio, l'ultima della stagione, anche per questa coppia arriverà un lieto fine con un inatteso annuncio in studio.

Anticipazioni Uomini e donne: in arrivo altre novità per Luisa

Uomini e donne: Salvio prima rifiuta e poi ci ripensa

Nell'ultima puntata del Trono Over di Uomini e donne, Luisa ha parlato della sua frequentazione con Salvio Calabrese. Dopo un inizio difficile, il loro rapporto è cresciuto sotto ogni punto di vista, tanto che hanno anche trascorso dei weekend insieme. La dama ha precisato di stare molto bene insieme a lui e gli ha proposto di viversi lontano dal programma. Lui ha confermato quanto detto da Luisa, ma ha aggiunto di essere impreparato davanti ad una richiesta arrivata inaspettata.

La dama è rimasta delusa da questa titubanza, da lei considerata un rifiuto, e ha comunque deciso di abbandonare il programma mentre Salvio è stato rimproverato da Barbara De Santi. È dunque finita così tra loro? Il portale Vicolo delle News ha segnalato buone notizie per questa coppia, confermando che successivamente Salvio ci ha ripensato, ammettendo di provare del vero interesse nei confronti di Luisa.

Ultima registrazione Trono Over: Luisa e Salvio si baciano

Le anticipazioni di Uomini e donne sulla registrazione del 21 maggio sono portatrici di una buona notizia per Salvio e Luisa.

Lei era nuovamente presente in studio, nonostante il rifiuto ricevuto nel precedente appuntamento. Ha precisato di essere tornata dopo che lui le ha confessato di essere davvero interessato e di ritenere la loro storia molto importante. Il cavaliere ha aggiunto di non voler correre il rischio di perderla, dato che negli ultimi sei mesi ha rappresentato per lei un punto di riferimento. Dama e cavaliere si sono quindi alzati e hanno ballato al centro dello studio dove si sono baciati.

Stando a quanto riportato dal Vicolo delle News, però, non è chiaro se lasceranno insieme il programma per frequentarsi lontano dalle telecamere. Ma considerando l'avvento dell'estate, tale ipotesi non è affatto da escludere.