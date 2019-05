Il nuovo colore di capelli che Emma Marrone ha sfoggiato sui social network nelle ultime ore, ha lasciato tutti senza parole: senza alcun preavviso, infatti, la cantante è passata dal biondo platino ad un castano molto naturale. Se la pugliese si è detta contenta del cambio look che ha fatto a pochi giorni dal suo 35esimo compleanno, molti suoi fan hanno manifestato una certa perplessità: tra i tanti internauti che hanno commentato l'ultima foto pubblicata dalla nuova "Brown", più della metà si sono augurati che fosse uno scherzo o che l'artista indossasse una parrucca.

In tanti non apprezzano il cambio look, ma ci sono anche i pareri favorevoli

Risale a poche ore fala novità che Emma Marrone ha dato su Instagram di cui tutti i suoi fan stanno ancora parlando: con una foto che ha pubblicato sul suo account, la salentina ha fatto sapere di aver cambiato colore di capelli. Dopo aver visto la cantante sfoggiare per oltre 10 anni un biondo platino, da oggi dovremmo abituarci a vederla con indosso il colore che più la rappresenta: il marrone.

Emma Marrone è diventata 'Brown' per davvero: il cambio look ha diviso i fan.

"Real Brown, ma veramente Brown", ha scritto l'artista sotto al primo scatto che la ritrae con il suo nuovissimo look.

Se in circa 6 ore sono poco più che 60 mila i "mi piace" che ha ottenuto lo scatto della 34enne, tra i migliaia di commenti che le sono arrivati che si nota una perplessità generale per questo cambiamento che la vincitrice di Amici ha apportato al suo aspetto.

"No! Spero che sia uno scherzo o che quella sia una parrucca", "Ma appena li lavi torni bionda, vero?", "Sono sotto shock", "Se è uno scherzo non è affatto divertente", questi sono solo alcuni dei pensieri non favorevoli che sono stati scritti sotto all'ultimo post della Marrone.

Tra i tanti pareri di disapprovazione, però, se ne scovano anche parecchi a favore delle novità in generale: "Cambiare fa bene allo spirito. Rinnovarsi sempre, gli standard non ci piacciono".

L'artista tace sui progetti futuri

Nell'attesa che i suoi fan si abituino a vederla con i capelli castani, Emma tiene alta l'attenzione su di sé non svelando nulla dei progetti ai quali sta lavorando. Durante il lungo periodo che ha trascorso a Los Angeles con alcuni amici, la Marrone ha spesso fatto tappa in uno studio di registrazione, ma senza mai anticipare a cosa stava lavorando.

Da quando sui social network hanno iniziato a circolare i selfie che la pugliese ha fatto con Tiziano Ferro proprio in America, in molti hanno fantasticato su una loro imminente collaborazione: sapendo che a novembre uscirà il nuovo album del romano e che nel 2020 la "Brown" festeggerà i suoi primi 10 anni di carriera, un loro duetto sarebbe un bel regalo per i sostenitori di entrambi.

Sul fronte sentimentale, invece, sembra non esserci nessuna novità per la bella cantante: a pochi giorni dal suo 35esimo compleanno, infatti, la salentina risulta ancora ufficialmente single.

I corteggiatori, però, non mancano: soltanto sabato scorso, infatti, Emma è stata informata dell'interesse che Alberto Urso di Amici nutre nei suoi confronti.