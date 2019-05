Non finiscono i misteri sul caso delle nozze annullate della showgirl Pamela Prati e sulle voci che girano riguardo all'inesistenza del suo fidanzato. Sui profili social di Mark Caltagirone è apparsa una foto dell'opinionista e ballerino di Uomini e Donne, Gianni Sperti, e nel giro di pochissimo tempo il web si è riempito di commenti e domande riguardo l'identità di Caltagirone, tra cui appunto: Mark Caltagirone è Gianni Sperti?

Ovviamente l'opinionista di U&D, ha fatto immediatamente sapere di non essere lui il presunto fidanzato di Pamela Prati, smentendo l'intera vicenda che si è creata nel giro di poche ore.

Mark Caltagirone mette sul suo profilo Instagram una foto di Gianni Sperti

Proprio poco tempo fa, sul profilo Instagram del presunto fidanzato di Pamela Prati, Mark Caltagirone, di cui ancora non è stata resa nota l'identità, è apparsa una foto che ritrae Gianni Sperti. Più precisamente nella foto, troviamo un uomo con il viso tagliato e con su scritto un annuncio che ha lasciato tutti in visibilio: "A presto", lasciando dunque presagire che avrebbe preso parte ad un programma Mediaset, non si sa quale però.

Gianni Sperti contro il presunto compagno della Prati: 'Non mettetemi dentro questa farsa'

La persona nella foto non è altro che Gianni Sperti, l'opinionista del dating show Uomini e donne. Ecco perché sul web in molti si sono chiesti se sia realmente lui il fidanzato di Pamela Prati, noto come Mark Caltagirone. In ogni caso, il ballerino ha subito chiarito la situazione sui social.

Gianni Sperti sul caso Pamela Prati: 'Non voglio essere in mezzo a questa farsa'

L'opinionista di Uomini e Donne, ha di recente pubblicato una Instagram Stories, dove ha spiegato ai fan l'intero equivoco.

Sperti ha dichiarato di non essere il fidanzato di Pamela Prati, affermando di non voler far parte in alcun modo di questa vicenda ormai senza fine, rivolgendosi a chiunque gestisca il profilo di Mark Caltagirone. Ha anche fatto sapere che è un reato rubare foto altrui senza permesso. Il ballerino infine ha intimato chi dirige questo account di rimuovere la foto che lo ritrae e finirla con questa farsa e uscire allo scoperto.

Insomma la vicenda sta facendo discutere molto negli ultimi giorni e a quanto pare il mistero diventa sempre più complesso.

Infatti ancora non sappiamo chi sia veramente il fidanzato di Pamela Prati, mentre la showgirl, fa ancora discutere grazie ad alcuni siparietti in tv come quello di mercoledì sera a Live-Non è la D'Urso e a Verissimo. Proprio in occasione della diretta del programma di Barbara D'Urso, la conduttrice ha mandato in onda una telefonata dove è possibile udire la voce di Mark e dalle indagini è emerso che la voce somiglia a quella di un attore. In ogni caso la domanda su chi si cela dietro questo personaggio rimane senza risposta.