Oggi, domenica 19 maggio, Eva Grimaldi ed Imma Battaglia si sono giurate amore eterno in un lussuoso e suggestivo resort immerso nel verde alle porte della Capitale. Le due hanno celebrato il loro giorno più bello assieme ai loro amici, parenti e noti personaggi della televisione e dello spettacolo.

Non potevano mancare all'evento Enzo Miccio, organizzatore delle nozze e Gabriel Garko, testimone e grande amico della coppia. Grande invece assente l'amica Barbara D'Urso che si è fatta sentire tramite Instagram mandando auguri pieni d'affetto ad Imma ed Eva: "Io non potrò essere con loro per condividere questa felicità, ma auguro tutta la gioia di questo mondo. La mia battaglia ha portato frutti!".

I testimoni delle nozze e la dichirazione d'amore di Eva

Accanto alle due spose ci sono stati cinque testimoni (tutte donne) per Imma Battaglia e cinque testimoni uomini per Eva Grimaldi, tra cui anche l'ex compagno Gabriel Garko che va molto d'accordo con Imma.

Eva Grimaldi ed Imma Battaglia sono convolate a nozze

"Gabriel ama davvero Imma - ha dichiarato Eva - Ormai parla solo con lei, sta solo con lei e quando è venuto a sapere che volevamo convolare a nozze era al settimo cielo!".

Alla vigilia del matrimonio, la Grimaldi ha voluto fare una bellissima dichiarazione d'amore tramite il suo profilo Instagram alla sua Imma: "Sicuramente a quest'ora il mondo dorme ancora, ed io vorrei fargli sentire tutto quello che ho nel cuore. Imma ti amo, sei la persona che ho scelto, quella che tra poche ore, diventerà mia moglie!

E non mi interessa se sarà complesso, duro se dovremmo lottare contro l'ignoranza e astio. Non mi interessa perché, in fondo, come mi hai insegnato tu, l'amore trionferà sempre su ogni cosa. A tra poco, mio grande amore".

Come è nato l'amore tra Imma Battaglia ed Eva Grimaldi

Eva ed Imma si sono conosciute per la prima volta otto anni fa. La Grimaldi era distrutta in quanto stava attraversando un periodo molto duro dopo la fine di una storia d'amore, mentre la Battaglia era alle prese con una relazione complessa e turbolenta.

L'attrice e la battagliera attivista LGBT scoprirono di essere fatte l'una per l'altra nonostante le loro evidenti diversità. Le due sono uscite allo scoperto nel 2017, quando Eva partecipava all'Isola dei famosi. Fu in quel momento che le due decisero che un amore puro e sincero come il loro non poteva più essere tenuto nascosto, e lo resero pubblico.

"E' lei l'artefice di tutto" ha dichiarato Eva, parlando della sua ormai insostituibile dolce metà, ora divenuta sua moglie.

"Mi ha presa nel mucchio, mi ha scelto. Io ho sempre fatto la parte di quella che "fintamente" si lascia accalappiare", ha aggiunto l'ex compagna di Gabriel Garko.