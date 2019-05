Domani sera si terrà una nuova puntata del Grande Fratello. Questa stagione del programma è stata particolarmente piena di sorprese e colpi di scena. Tra i ragazzi diversi sono i litigi e le polemiche che si sono venute a creare durante queste settimane di permanenza all'interno della casa.

La scorsa notte, Valentina Vignali e Gaetano Arena si sono ritrovati a parlare delle nomination ed hanno fatto delle esternazioni sul televoto che non sono passate inosservate al pubblico da casa.

Le affermazioni di Gaetano e Valentina sulle nomination

Nel corso della puntata del Grande Fratello che andrà in onda domani 20 maggio su Canale 5 alle 21:30 circa, il pubblico da casa scoprirà chi tra Erica, Serena, Gaetano e Michael abbandonerà definitivamente la casa.

GF 16, Valentina e Gaetano insinuano che sul televoto ci sia lo 'zampino' della produzione.

Alcune ore fa, Gaetano e Valentina si sono ritrovati a parlare appunto delle nomination. Il ragazzo ha iniziato a dire che il pubblico da casa avrebbe un buon motivo per salvare Serena vista la sua particolare storia di vita o Erica dato che è una bella ragazza. La Vignali ha risposto con le prime insinuazioni dicendo le seguenti parole: "Ma secondo te loro non hanno nessun potere decisionale?". Il ragazzo le chiede a cosa stesse facendo riferimento e l’ex di Stefano Laudoni risponde dicendo: "The BB, il Big Brother (Grande Fratello n.d.r.)".

La donna prosegue poi domandando nuovamente a Gaetano se per lui potesse essere una 'cosa' che proviene solo da fuori, riferendosi al televoto del pubblico da casa. Arena dice in maniera velata che lui ha sempre pensato che l'influenza della produzione fosse quella dominante ai fini dell’eliminazione. L'uomo conclude, inoltre, rivelando che crede possa essere proprio lui ad uscire dal gioco.

Le insinuazioni che non passano inosservate

Il pubblico da casa è sempre molto attento ai discorsi dei ragazzi all'interno della casa.

Durante gli scorsi giorni ad esempio, alcuni hanno affermato che Gennaro potesse avere un auricolare datogli proprio dalla produzione del GF. Anche queste ultime dichiarazioni da parte di Gaetano e Valentina hanno riscosso grande clamore. Sicuramente alla produzione non saranno passati inosservati i discorsi dei due, che anche se velati, erano chiaramente comprensibili.

Durante la puntata di domani si potrebbe dunque parlare di queste loro affermazioni e magari il Grande Fratello prenderà le distanze da quanto da loro dichiarato.

Quelli dei due ragazzi sono ovviamente solo delle loro supposizioni, senza alcun fondamento. Ai telespettatori del GF 16 non farà però sicuramente piacere che anche due concorrenti del gioco dubitino dell'onestà della produzione del programma a cui hanno ormai preso parte da diverse settimane.