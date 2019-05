Non finiscono mai gli intrighi e i colpi di scena nello sceneggiato di origini iberiche Una Vita. Le anticipazioni delle puntate che i telespettatori spagnoli avranno la possibilità di guardare questa settimana svelano che la malvagia Ursula Dicenta farà la spia e grazie a lei Genoveva verrà a conoscenza che Ramon Palacios sta cercando di fare luce sui conti della banca americana. La moglie di Alfredo, per impedire al padre di Antonito e di Maria Luisa di scoprire ciò che stanno tramando lei e il marito, rapirà Milagros.

Carmen si arrabbia con Ramon, Rosina e Liberto si fanno manipolare

Negli episodi che andranno in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE dal 20 al 24 maggio Ramon organizzerà un incontro in modo che le signore di Acacias 38 accettino Carmen. Quest’ultima non la prenderà affatto bene dato che accuserà il Palacios di volerla trasformare in Trini. Intanto Camino riuscirà a superare le sue paure dopo aver ballato con Cesareo. Il dottore rivelerà che la diagnosi di Agustina è devastante perché sta morendo.

Una Vita spoiler spagnoli: la figlia di Ramon Palacios viene rapita

Nel frattempo Emilio confesserà a Camino di essere innamorato di Cinta. Successivamente Genoveva deciderà di pagare Marlen per farle lasciare il paese e potersi sbarazzare delle foto di Alfredo. Agustina, in accordo con Ursula, deciderà di mantenere la sua malattia segreta per non fare preoccupare le altre cameriere. Genoveva terrà fede al patto con Alfredo ed avvelenerà Marlen. Dopo aver ricevuto una lettera riguardante l’arrivo di Milagros, la gioia di Ramon svanirà perché si renderà conto di non conoscere affatto sua figlia.

Intanto Emilio metterà fine alla sua relazione con Cinta. Genoveva e Alfredo manipoleranno Rosina e Liberto per fargli investire del denaro nella banca americana.

Agustina si rassegna, il rapimento della piccola Milagros

Ramon provocherà una reazione allergica alla figlia mentre la Dicenta impedirà a Philip di vedere Agustina. Carmen verrà a conoscenza che il Palacios ha riabbracciato Milagros. In seguito Emilio riceverà una misteriosa busta. Servante, essendo rimasto senza voce, cercherà di farsi capire tramite dei disegni ma soltanto Marcelina riuscirà ad interpretare le sue parole.

Ramon sarà ancora sconvolto per ciò che è accaduto a sua figlia a causa sua. Dopo essere stata manipolata per l’ennesima volta da Ursula, Agustina si arrenderà alla sua malattia. Genoveva e Alfredo, quando saranno da soli, parleranno del loro piano per rovinare tutti gli abitanti. Il Palacios inizierà a capire la sua bambina grazie all’aiuto di Carmen mentre Servante comincerà ad abusare della bontà di Marcelina. Bellita farà confessare a sua figlia di sentirsi a disagio a causa della rottura con Emilio.

Dopo essere stato rimproverato da Cesareo, Servante riprenderà l'uso della parola. Per finire Genoveva, dopo aver appreso grazie alla Dicenta che Ramon sta facendo delle indagini sui conti della banca americana, sequestrerà la piccola Milagros.