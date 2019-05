Dopo aver cercato di conquistare il cuore di Gemma Galgani per oltre sette mesi negli studi di Uomini e donne, Rocco Fredella ci ha impiegato pochissimo tempo a dimenticarla. Come dimostrano alcune foto che l'ex cavaliere del Trono Over ha pubblicato sui social network in questi giorni, il suo cuore è tornato a battere grazie ad una misteriosa mora che è entrata a far parte della sua vita.

Vista la velocità con la quale l'uomo ha trovato l'amore dopo aver detto addio al programma di Canale 5 meno di due settimane fa, in tanti hanno cominciato a sospettare che questa frequentazione possa essere iniziata quando l'uomo faceva ancora parte del dating-show.

Uomini e Donne: Rocco si è fidanzato

Dopo la lite a distanza tra Valentina e Pamela e il gavettone che Tina ha fatto a Gemma, il Gossip è tornato ad occuparsi di uno dei protagonisti più amati del Trono Over: stiamo parlando di Rocco Fredella, che neppure due settimane fa ha annunciato il suo addio alla trasmissione tra le lacrime.

Gossip U&D: Rocco Fredella si è fidanzato con una misteriosa mora.

Il cavaliere ha spiegato che tra i motivi del suo ritiro ci sono le accuse mosse di continuo dalla Galgani contro di lui: stanco di essere descritto in Tv come una persona che non cerca l'anima gemella ma la visibilità, ha preferito abbandonare il programma definitivamente.

A pochissimi giorni di distanza da questa inaspettata decisione, Rocco è balzato nuovamente agli onori della cronaca rosa per una novità sentimentale che lo riguarda: tramite le foto che il pugliese ha pubblicato di recente sui social network, i fan e gli utenti del web hanno appreso del suo fidanzamento.

L'ex corteggiatore di Gemma, infatti, si sta mostrando sempre più spesso accanto ad una misteriosa mora: negli scatti che sono stati caricati sui profili di Fredella, lo si vede mano nella mano oppure intento a scambiarsi un bacio con una donna il cui nome non è stato ancora comunicato. Non sono mancate, inoltre, le dediche che l'uomo ha rivolto alla sua nuova fiamma: "Lei mi ha salvato, sono innamorato".

Sospetti su Rocco: forse già in coppia quando era a U&D

Oltre ad apprendere del fidanzamento di Rocco sui social network, i fan di Uomini e Donne si stanno facendo molte domande in questi giorni: a molti, infatti, è venuto il dubbio che l'ex cavaliere possa aver raccontato qualche bugia quando ha annunciato il suo addio al Trono Over.

Nonostante Fredella abbia giustificato il sui ritiro anche con una situazione economica non florida che starebbe vivendo, in tanti sospettano che uno dei motivi per i quali ha lasciato il programma possa essere proprio la nuova compagna.

È soprattutto la tempistica con la quale l'ex di Gemma ha ufficializzato la sua attuale relazione che ha fatto storcere il naso alla maggior parte dei telespettatori: considerando che Rocco ha comunicato che non avrebbe più partecipato a U&D appena due settimane fa, sembra strano che in così pochi giorni abbia già conosciuto una signora da presentare ufficialmente come la sua nuova fidanzata.

Il pensiero che condividono in molti, dunque, è che l'ex cavaliere pugliese possa aver iniziato questa storia d'amore quando era ancora un protagonista della trasmissione, e che abbia deciso di andar via proprio per poter vivere liberamente la sua relazione.