Fabio Colloricchio dopo l'esperienza sul Trono Classico di Uomini e donne, sta partecipando al programma spagnolo Supervivientes: il programma corrisponde all'equivalente de L'Isola dei Famosi. In queste ore il naufrago è finito al centro di un polverone mediatico per aver avuto atteggiamenti spinti con Violeta Mangrinan.

Fabio è sbarcato sull'isola spagnola con il cuore libero, visto che la storia con Nicola Mazzoccato è terminata. Fin da subito il concorrente italiano ha mostrato di avere un certo feeling con Violeta. Quest'ultima anche lei è divenuta famoso al pubblico iberico, per aver partecipato al dating Mujer y Hombre y viceversa. La differenza tra Fabio e Violeta è che, la ragazza è uscita dal programma fidanzatissima con Julen.

Nella puntata dello scorso 12 maggio, la Mangrinan ha lasciato definitivamente il suo fidanzato, per stare al fianco di Colloricchio.

Fabio beccato in atteggiamenti piccanti con Violeta a Supervivientes: polemica sul web

In queste ore da quanto è emerso dalle immagini mostrate sul piccolo schermo, i due naufraghi si sono resi protagonisti di una scena molto volgare. Fabio e Violeta incuranti delle telecamere, hanno fatto l'amore.

In seguito alla messa in onda della scena, sul web è scoppiata una vera e propria polemica. Moltissimi utenti si sono detti indignati per aver visto una cosa così disgustosa. L'accaduto in poco tempo è stato commentato in modo anche dalla stampa spagnola e dai fan italiani dell'ex tronista.

A questo punto non resta che attendere se i due concorrenti verranno puniti dalla produzione oppure se lasceranno correre. Va detto che in Italia i telespettatori negli ultimi anni sono stati abituati a vedere in tv delle scene simili, ma mai così esplicite.

Violeta Mangrinan: smentisce la gravidanza

La love story tra Violeta e Fabio sembra essere un po' complicata, questo è quanto emerso dalle voci dei rumors diffuse dai media spagnoli. Mentre Colloricchio è single dopo aver chiuso la relazione con Nicole Mazzoccato, Violeta Mangrinan è entrata a Supervivientes da fidanzata.

Nei giorni scorsi la naufraga ha abbandonato momentaneamente l'isola per fare degli accertamenti medici: secondo alcuni voci, la ragazza era in dolce attesa. Una volta rientrata in gioco nel reality-show la diretta interessata ha smentito la notizia sul suo conto. Violeta attraverso una dichiarazione ha lasciato intendere di voler proseguire l'avventura al suo fianco: "Non si può essere innamorati di due persone contemporaneamente. In Fabio ho visto tante cose".

Intanto, i media iberici da un po' di giorni a questa parte hanno già fatto partire il paragone tra Violeta e la Mazzoccato. La stampa spagnola è certa che il tipo di donna ideale di Fabio Colloricchio è proprio la mora con gli occhi verdi.