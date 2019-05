Nelle ultime ore sta facendo il giro del web un video che mostra Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e donne, mentre ha un rapporto intimo con Violeta Mangriñan. I due sono entrambi attualmente protagonisti di Supervivientes, una sorta di Isola dei Famosi versione iberica: nel corso delle settimane è scoccata la scintilla tra i due ragazzi, tanto che la donna ha deciso di lasciare in diretta televisiva quello che era il suo attuale ragazzo.

Violeta e Fabio si sono avvicinati sempre di più dopo la presa di posizione da parte della ex tronista di Mujeres y Hombres y Viceversa (la versione spagnola di Uomini e Donne). La scorsa notte è letteralmente scoppiata la passione e pochissime ore fa la Mazzocato, ex fidanzata di Colloricchio, ha commentato quanto accaduto.

La Mazzocatto parla del video di Fabio e Violeta a Supervivientes

Sul suo profilo Instagram Nicole Mazzocato ha voluto dire la sua riguardo la vicenda riguardante il suo ex fidanzato: la donna si è espressa attraverso un post dove scrive che forse lei a volte può sembrare antipatica o fredda, ma è una persona sincera.

Nicole commenta la notte di passione di Fabio e le sue parole su di lei.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne continua dicendo che dirà l'ultima cosa e poi per rispetto chiede ai fan di non accostare più il suo nome alla precedente relazione avuta, in particolar modo per rispettare quello che è il suo nuovo ragazzo.

"Le cose più belle che fanno parte di me sono l'anima ed il pudore. Non sopporto il fatto di dover scendere a compromessi e non tollero la gente che è capace di umiliarsi e fare scandalo pur di far parlare di se.

Questa non è la mia vita ed io non voglio far parte di tutto questo" dichiara Nicole. Il video che sta girando sul web e sui social ha destato molto scalpore e soprattutto molti sono i fan di Uomini e Donne che hanno commentato in maniera molto negativa quanto accaduto nelle recenti ore.

Fabio Colloricchio e le parole sua ex relazione d'amore

Nelle scorse settimane Fabio aveva parlato con i suoi compagni della sua ex relazione d'amore con la Mazzocato.

Il ragazzo aveva confessato di aver vissuto quattro anni d'inferno e di stare ancora male per questo. Inoltre, in una delle puntate di Supervivientes il conduttore aveva fatto notare al ragazzo la somiglianza tra Violeta e la sua ex, ricevendo come risposta da Fabio che la Mangriñan è molto più bella di Nicole.

Anche in quel caso l'ex ragazza di Colloricchio aveva commentato dicendo di non capire come mai si esprimesse in questo modo nei suoi confronti, dato che la loro relazione era finita in maniera del tutto pacifica e i due erano in buoni rapporti.

I fan storici della coppia sono rimasti molto confusi dalle rivelazioni dell'uomo, dato che da sempre i due hanno mostrato di essere molto felici insieme.