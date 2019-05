Durante l’ottava puntata del Grande Fratello 16, è andato in onda un nuovo confronto-scontro tra Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini. Il comportamento dell’imprenditore toscano, ha spinto il Moige ha chiedere dei seri provvedimenti nei confronti del reality di Canale 5.

Francesca ha avuto la conferma dalla sua amica Alessandra di essere stata tradita dal suo ex. Il momento clou della puntata del 27 maggio, è arrivato proprio con l’ingresso di Giorgio Tambellini. L’imprenditore ha confermato di aver tradito la gieffina. In un secondo momento Giorgio ha accusato Barbara D’Urso. L’accusa rivolta alla padrona di casa è quella di aver inscenato un teatrino, in modo da ottenere più ascolti: “Io ti aspetterò fuori per dirti la mia verità, questo è il tuo mondo non il mio”.

GF, la D’Urso nei guai per la denuncia dei Moige: ‘Sembrava sotto effetto di stupefacenti’.

La situazione è degenerata quando è tornata nella Casa l’amica della De Andrè per un faccia a faccia con Tambellini. A causa dei modi bruschi del ragazzo, la conduttrice ha scelto di cacciare dalla casa l’ex fidanzato della gieffina.

La lite tra Giorgio e Francesca ha generato il malcontento di alcuni telespettatori. In particolare il Movimento Italiano dei Genitori attraverso un comunicato all’Agcom, ha chiesto dei seri provvedimenti: “Il ragazzo è apparso sin da subito visibilmente esaltato, alterato e in forte stato di agitazione come se fosse sotto effetto di stupefacenti.”

Secondo il Moige, ogni settimana durante la diretta del GF vengono trasmesse delle scene diseducative ad una fascia di pubblico sensibile.

Il culmine di queste criticità, sarebbe avvenuto proprio nella serata di ieri. Tale situazione è stata definita triste e pessima. Chissà Mediaset come deciderà di affrontare la situazione, visto che non è la prima volta che Barbara D’Urso finisce al centro di un polverone mediatico.

Francesca De Andrè senza freni su Giorgio: ‘Sei fatto dalla mattina alla sera’

La lite avvenuta all’interno della Casa del Grande Fratello tra Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini, ha oltrepassato davvero ogni limite del trash.

Durante l’ottava puntata del reality-show la gieffina, ha fatto nuovamente delle gravi insinuazioni verso il suo ex fidanzato. Francesca dopo aver chiesto a Giorgio con chi avesse passato la notte in un hotel a 5 stelle, ha lanciato la bomba in diretta: “Non te lo ricordi perché sei fatto dalla mattina alla sera?” Parole che sono state duramente condannate dal popolo del web. In realtà, non è la prima volta che la concorrente pronuncia parole forti su Giorgio Tambellini.

La scorsa settimana, nel corso di una chiacchierata confidenziale con Valentina Vignali, la gieffina ha lasciato intendere che Giorgio spesso fa uso di sostanze stupefacenti.