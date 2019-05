Continua il successo della soap opera di Rai Uno, 'Il paradiso delle signore daily' che mantiene un livello di ascolti importante attraverso le repliche. Queste puntate permettono ad alcuni spettatori che non hanno seguito dall'inizio il prodotto televisivo, di capire la trama.

Da lunedì 25 maggio hanno avuto inizio le repliche che hanno ottenuto un ottimo riscontro dal pubblico. Le anticipazioni dell'appuntamento di mercoledì 29 maggio svelano che sarà al centro dell'attenzione il personaggio di Tina. La donna dimostrerà di essere legata al proprio lavoro ma dovrà fare i conti con i sensi di colpa per via delle bugie raccontate alla madre. La ragazza non potrà raccontare ad Agnese del lavoro come commessa al grande magazzino, ma comincerà a sentire il peso delle menzogne.

Il paradiso delle signore, trama replica 29 maggio: Ludovica fa una confessione a Nicoletta

Tina (Neva Leoni) dovrà trovare qualcosa per distrarre la madre e prenderà una decisione che complicherà la situazione nella speranza di non ferire i sentimenti di Agnese. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Umberto.

Marta determinata nelle sue idee e le incomprensioni con il padre Umberto

Il commendatore metterà delle pressioni importanti sulla persona di Vittorio e cercherà di parlare con il Conti. L'intento di Umberto (Roberto Farnesi) sarà quello di far lasciare a Marta (Gloria Radulescu) il lavoro come fotografa servendosi dell'aiuto di Vittorio (Alessandro Tersigni).

Il Conti sembra avere una certa influenza sulle scelte della Guarnieri. La sorella di Riccardo vorrà dimostrarsi determinata nelle proprie idee e si renderà protagonista di una serie di scontri con il genitore. Umberto non dà alcuna importanza alle decisioni della figlia ma la situazione avrà un'ulteriore complicazione. Marta si renderà conto dell'iniziativa del padre deciso a parlare con Vittorio per fermare le intenzioni della primogenita.

Le confessioni di Ludovica per porre fine alla storia d'amore tra Nicoletta e Riccardo

Marta vorrà mostrare la propria personalità prendendo un'iniziativa.

Questo comportamento finirà per avere delle ripercussioni sul destino del Paradiso delle signore. Nel frattempo la storia d'amore di Nicoletta e Riccardo dovrà affrontare degli ostacoli a causa di una rivale pronta per mettere a repentaglio questa relazione. Si tratta di Ludovica che dimostrerà di essere innamorata del giovane Guarnieri e vorrà compromettere il rapporto tra Riccardo (Enrico Oetiker) e Nicoletta (Federica Girardello). La giovane donna deciderà di fare una confessione che possa sconvolgere la vita di Nicoletta.

Queste rivelazioni potrebbero spingere la giovane Cattaneo a non avere fiducia nella persona di Riccardo.