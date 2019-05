Dopo Emanuele Trimarchi, Sara Varone, Manuela Arcuri, Alfonso Signorini e Georgette Polizzi, un altro personaggio famoso ha deciso di dire la sua sul caso di cui parla tutta l'Italia da mesi: le nozze di Pamela Prati. Federica Benincà, ex corteggiatrice di Uomini e donne e influencer, ha rilasciato un'intervista molto dettagliata a Spy sul rapporto di lavoro e d'amicizia che ha avuto con le proprietarie della Aicos Management.

La ragazza sostiene di avere le prove del fatto che Mark Caltagirone non esiste e delle tante bugie che Eliana Michelazzo le avrebbe raccontato su questa storia sin dall'inizio.

Federica su Pamela Prati: 'Scioccante, era tutto un bluff'

Il numero di Spy che è uscito il 17 maggio, ha raccolto la testimonianza di una ragazza che ha fatto parte della Aicos Management per circa due anni: stiamo parlando di Federica Benincà, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e scelta di Marco Cartasegna.

Federica Benincà di Uomini e Donne rivela: 'Mark Caltagirone non esiste, oggi ho paura'.

La giovane, intervistata sul matrimonio rimandato di Pamela Prati, ha rivelato particolari inediti su quello che le agenti Eliana e Pamela le avrebbero raccontato per farle credere che Mark Caltagirone esiste veramente.

"Quando è scoppiato questo caso, io credevo nell'esistenza di Mark perché una sera Eliana ha avuto un attacco di panico dopo aver saputo che un amico di suo marito Simone aveva avuto un infarto. Questa persona era Caltagirone e mi dissero che la Prati doveva andare da lui a Parigi per stargli accanto".

La torinese ha anche parlato delle tante foto e dei video che tutte le protagoniste di questa storia le mostravano per dimostrare la loro sincerità (i disegni dei bimbi presi in affido o i loro braccialetti) ma lei, quando hanno iniziato a circolare i primi dubbi, ha deciso di indagare per scoprire la verità. "Ricostruendo il puzzle, mi sono accorta che c'erano troppi buchi. Scioccante, era come un film, un bluff", ha aggiunto la ragazza nel suo sfogo che tutti i siti di Gossip stanno riportando.

"Chiedevo a loro delle foto di Mark, ma niente. Un giorno Eliana mi ha giurato che lui apparteneva alla nostra nota famiglia Caltagirone. Non immaginavano, però, che io conoscessi un membro di questa famiglia", ha detto Federica prima di precisare che nessuno dei suoi conoscenti ha confermato l'esistenza del futuro marito della Prati nel loro nucleo.

La Benincà stronca Pamela ed Eliana: 'Bugie su bugie, tutto crollerà'

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha anche raccontato a Spy di aver cominciato ad avere paura per sé stessa quando ha ascoltato la testimonianza di Alfonso Signorini su questo caso: "Oggi vivo in un clima di paura.

Credo che il loro sia un modus operandi, a noi hanno mostrato uno scenario da film assurdo".

Federica ha svelato che Eliana Michelazzo le avrebbe chiesto di difendere lei e le colleghe pubblicamente perché ha molti followers su Instagram, ma la ragazza ha decisamente preso le distanze dall'agenzia e da questa storia dopo aver realizzato che Mark Caltagirone non esiste. Secondo la Benincà, questa triste vicenda si concluderà così: "Pamela si rivolterà contro Eliana e l'altra Pamela, tutto crollerà.

Bastava chiedere scusa e non dire bugie su bugie".