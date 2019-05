Una nuova puntata dedicata al trono classico di Uomini e donne andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5 a partire dalle 14:45. Oggi vedremo come stanno proseguendo i percorsi di Giulia Cavaglia e Angela Nasti. La tronista piemontese, rimasta con i due corteggiatori, Giulio e Manuel, sarà protagonista di una discussione con quest'ultimo, deluso dopo aver visto il bacio tra la Cavaglia e il 'rivale' Giulio, con il quale invece sta crescendo la complicità.

Pubblicità

Pubblicità

Luca Daffrè dopo aver discusso con Angela in settimana, non si presenterà nello studio di Maria De Filippi, facendo scoppiare in lacrime la giovane partenopea.

Uomini e donne, puntata del 17 maggio: Giulia contro Manuel a causa di Giulio

Oggi 17 maggio su Canale 5 andrà in onda una puntata dedicata al trono classico di Uomini e donne, nella quale vedremo come sta proseguendo il percorso di Giulia Cavaglià. Manuel nella puntata odierna si mostrerà deluso dalla tronista, dopo aver visto il bacio tra la ragazza e Giulio.

Uomini e donne, puntata del 17 maggio: Giulio e Giulia sempre più vicini, Luca assente

Stando a quanto riportano le anticipazioni, Manuel esternerà la sua opinione a Giulia, dichiarando che non si lascerà più andare completamente con lei e non la bacerà sino al termine del percorso. A quanto sembra, Giulia non sarà particolarmente turbata dalle esternazioni del suo corteggiatore, affermando invece che con Giulio vi è un trasporto speciale, come testimoniano i baci che i due si sono scambiati in esterna.

U&D, spoiler: Luca Daffrè assente in puntata, la Nasti in lacrime

Dopo aver visto come sta proseguendo il percorso di Giulia, si passerà a parlare del trono di Angela Nasti.

Pubblicità

Anche la partenopea è rimasta con due corteggiatori a poche settimane dalla scelta finale. Da quanto si apprende, Luca Daffrè non sarà presente in puntata, dopo che in settimana i due non sono riusciti a trovare un punto di incontro. Secondo quanto riportato dal sito 'Il Vicolo delle news', dopo la scorsa registrazione, Luca è andato nei camerini dalla Nasti per chiarire, ma l'incontro non ha portato a nulla di buono. In seguito, è stata Angela ad andare in albergo dal corteggiatore, ma anche qui non sono riusciti a chiarire.

La giovane, amareggiata e delusa, in un primo momento deciderà di non uscire in esterna con nessuno, ma poi tornerà sui suoi passi dopo le insistenze di Alessio. Poi Angela scoppierà in lacrime, segno che forse la ragazza è molto attratta dal suo corteggiatore. La Nasti andrà a riprendersi Daffrè? Non resta che scoprirlo nelle prossime puntate.