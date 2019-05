Durante la puntata odierna di "Storie Italiane", è stato mostrato un post che sta facendo molto discutere: Eleonora Daniele, infatti, ha scatenato il Gossip leggendo le parole che il presunto Mark Caltagirone ha usato per annunciare l'addio a Pamela Prati.

Pubblicità

Pubblicità

Non ci sono prove che a scrivere questo messaggio sia stato davvero il compagno della showgirl, ma l'attenzione di tutti i media su questa storia continua ad essere altissima.

Le ultime novità sul 'caso Pamela Prati'

La mattina successiva alla discussa ospitata di Pamela Prati a "Live-Non è la D'Urso", Eleonora Daniele si è fatta portavoce dello sfogo che avrebbe avuto Mark Caltagirone sui social network poche ore prima. Stando a quello che è stato raccontato durante la puntata odierna di "Storie Italiane", il compagno della soubrette avrebbe usato Instagram per annunciare la fine della sua chiacchierata relazione.

Pamela Prati e Mark Caltagirone si sarebbero lasciati: il post 'sospetto' su Instagram.

"Io e Pamela, con comune accordo, abbiamo deciso di dare fine alla nostra storia d'amore. Vi prego di rispettare la nostra decisione. Presto chiarirò tutto nelle sedi opportune", questo il messaggio che è apparso sull'account di un certo Marck Caltagirone.

Esattamente come ha detto la conduttrice di Rai 1, pensiamo che questa notizia vada presa con le pinze perché il profilo che l'ha condivisa con molta probabilità non appartiene davvero al fidanzato della Prati (la persona in questione ha solo 2 followers e ne segue 3).

Pubblicità

L'ipotesi che la maggior parte dei curiosi hanno sposato nelle ultime ore è che qualcuno possa essersi divertito a fingersi il futuro marito di Pamela per creare scompiglio annunciando la loro improvvisa rottura.

Da quando il matrimonio della sarda è diventato un caso mediatico, il signor Caltagirone ha cancellato tutti i profili social che aveva, quindi suona strano che oggi sia riapparso su Ig per fare una rivelazione così importante.

La Prati fa lo show dalla D'Urso e non risponde a niente

Che tra Pamela Prati e il suo presunto fidanzato le cose non vadano benissimo, l'ha fatto capire la stessa soubrette nell'intervista che ha rilasciato a Verissimo sabato scorso: la sessantenne, infatti, ha confidato a Silvia Toffanin di litigare spesso con il compagno per tutto quello che è successo ultimamente nella sua vita.

Anche nella sua breve apparizione a "Live-Non è la D'Urso" la sarda ha quasi preso le distanze da Mark Caltagirone, chiedendosi a voce alta perché non si espone pubblicamente per difenderla dagli attacchi che sta ricevendo.

A proposito di quello che è accaduto ieri sera nel programma condotto da Barbara, si sta facendo un gran parlare dell'atteggiamento poco disponibile che ha avuto la Prati: la showgirl, dopo aver inscenato una nuova "fuga" dallo studio, ha chiarito alla padrona di casa che non avrebbe risposto a nessuna delle sue domande.

Pubblicità

A 15 minuti scarsi dal suo ingresso, la Prati ha detto: "Io ora saluto te e il pubblico, ma me ne voglio andare".