Dopo Emanuele Trimarchi, Sara Varone e tutte le persone che erano state contattate per il matrimonio di Pamela Prati, un'altra persona, molto vicina all'agenzia di spettacolo e coinvolta in questa storia, si è dissociata da tutto. Stiamo parlando di georgette polizzi, la stilista ed ex volto di Temptation Island, che a 'Chi' ha raccontato i motivi che l'hanno spinta a voltare le spalle ad Eliana Michelazzo e alla collega Perricciolo.

Dopo aver già notato alcune stranezze dietro le quinte di un programma tv condotto da Barbara D'Urso, la ragazza è rimasta spiazzata quando le agenti le hanno mostrato due foto diverse che ritrarrebbero Mark Caltagirone.

Georgette si dissocia: 'Non voglio più metterci la faccia'

Sul nuovo numero di 'Chi' è stato pubblicato lo sfogo di un'altra persona che sostiene di essere stata presa in giro da Pamela Prati e da chi lavora con lei nell'agenzia Aicos.

Georgette prende le distanze da Pamela Prati e l'agenzia: 'Tante bugie e ora ho paura'.

L'ex volto di Temptation Island, Georgette Polizzi, ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti sulla fine della suo rapporto di lavoro con Eliana Michelazzo&Co; la stilista, infatti, ha fatto sapere di avere le prove delle bugie che tutti i protagonisti di questa storia hanno raccontato sin dall'inizio.

La ragazza ha spiegato di aver avuto i primi dubbi quando, nei camerini di un programma di Barbara D'Urso, ha visto l'agente romana scambiarsi dei messaggi un certo 'Marco Cal'; a questo punto, la stessa ha chiesto e ottenuto dalla collega di poter vedere una foto del futuro marito della Prati.

'Ho visto le immagini ma qualcosa non mi tornava, non mi fido. Così decido di andare a Roma con il mio fidanzato per avere un incontro e spiegargli che non voglio più metterci la faccia. Sono andata anche per scoprire la verità ed essere sicura di non essere anch'io vittima di un raggiro', ha raccontato la Polizzi.

Dopo aver parlato con Pamela, che lamentava di soffrire di attacchi di panico e ansia, Georgette ha chiesto anche alla Perricciolo le prove dell'esistenza di Mark Caltagirone e 'lei mi ha fatto vedere una foto diversa da quella che Eliana mi aveva mostrato in camerino'.

'Resto scioccata, non sapevo come reagire. Erano lucide', ha aggiunto la giovane sulle pagine della rivista di Gossip.

La Polizzi dichiara: 'Mi hanno mentito su tutto'

Dopo aver visto l'intervista di Pamela Prati ed Eliana a Verissimo sabato scorso, Georgette racconta di aver rimesso insieme tutti i pezzi del puzzle. 'In quell'occasione, ho rivisto la stessa lucidità con cui mi hanno mentito guardandomi in faccia. Hanno mentito su Mark ma anche sulla situazione economica di Pamela, perché io ho visto le carte dei pignoramenti'.

La stilista ha fatto sapere a 'Chi' di aver deciso di parlare dopo aver visto la freddezza che le due protagoniste di questa storia hanno avuto nel raccontarla in tv: 'Quella lucidità mi ha fatto paura.

Ora io ho paura e mi sento debole perché mi sono esposta per difendere loro e il lavoro che fanno'.

La Polizzi ha anche messo in dubbio il fatto che, come hanno raccontato Pamela ed Eliana, siano state minacciate con l'acido. L'ex di Temptation Island, dunque, ha deciso di parlare dopo aver ascoltato le tante bugie che le due hanno raccontato a Silvia Toffanin: 'Bugie su bugie, io non ce la faccio più ed ho le prove di tutto'.