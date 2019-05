Risale a circa 24 ore fa la considerazione poco carina che Francesca De Andrè ha fatto su chi lavora dietro le quinte del Grande Fratello: dopo essere stata rimproverata da un'autrice perché si parlava nell'orecchio con Gennaro Lillio, la genovese si è lamentata delle troppe attenzioni che le vengono riservate ogni giorno. La concorrente, infatti, è arrivata a dire ad alta voce che se gli addetti ai lavori non si occupano del suo rapporto con il napoletano, non avrebbero alcun argomento da trattare.

Pubblicità

Pubblicità

La De Andrè infastidita dagli autori del GF 16

L'ingresso di Taylor Mega nella Casa del Grande Fratello sembra aver destabilizzato non poco Francesca De Andrè: da lunedì scorso, infatti, la giovane non fa che litigare con chiunque, compreso il suo amico speciale Gennaro Lillio. Meno di un giorno fa, però, la concorrente se l'è presa addirittura con gli autori del reality con una frase che tutti i siti di Gossip stanno riportando in queste ore. Mentre si trovava in sauna, l'opinionista è stata ripresa da una voce fuori campo perché stava dicendo delle cose all'orecchio del napoletano, non facendo intendere nulla ai telespettatori.

Francesca De Andrè contro il GF: 'Se non parlano di me e Gennaro, non hanno niente'.

Dopo essere stata rimproverata, la ragazza ha detto: "Ma basta, che pa... Devono stare tutto il giorno a guardare quello che facciamo io e te, altrimenti non hanno nulla da tirare fuori". La De Andrè, dunque, si è lamentata del fatto che gli occhi degli addetti ai lavori siano spesso su lei e Gennaro durante l'arco della giornata; questo, non la fa sentire libera di fare e dire quello che vorrebbe.

Che Francesca sia la protagonista assoluta di questa edizione del GF, è un dato di fatto: sono almeno tre/quattro settimane che gran parte del tempo a disposizione nella diretta del lunedì, è dedicato alla genovese e alla sua turbolenta situazione sentimentale e familiare.

Pubblicità

Da quando ha messo piede nella Casa più spiata d'Italia, infatti, la giovane non ha mai trascorso una serata tranquilla: il tradimento del fidanzato Giorgio, la diffida del padre Cristiano e il flirt che pare stia nascendo con Lillio, hanno permesso alla concorrente di essere costantemente al centro dell'attenzione, suo malgrado.

Taylor Mega tra Francesca e Gennaro

Ad alimentare il nervosismo della De Andrè negli ultimi giorni, è stato l'arrivo di Taylor Mega al Grande Fratello: la bionda influencer, infatti, questa settimana è ospite della Casa e i maschietti sembrano molto felici di questo.

Nella giornata di ieri, con la scusa di fare una prova il cui esito deciderà il budget settimanale, gli autori hanno ammanettato la ragazza a Gennaro Lillio.

I due, infatti, sono stato polso a polso per quasi 24 ore, nel corso delle quali si sono confidati e raccontati molto: questa vicinanza, però, sembra aver infastidito parecchio Francesca. Come ha raccontato Barbara D'Urso poco fa nel promo di Pomeriggio 5, nelle scorse ore c'è stata una brutta lite tra la genovese e il napoletano pare per la gelosia che lei nutre nei confronti della Mega.