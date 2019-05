Risale a pochissimo tempo fa, un video nel quale si vedono Francesca De Andrè e Gennaro Lillio lasciarsi andare a calde effusioni nella Casa del Grande Fratello. Come racconta la pagina Instagram di "Gossip e Tv", i ragazzi sono stati sorpresi dalle telecamere mentre si davano dei baci e delle carezze sotto le coperte.

La scintilla tra i due, dunque, è scattata la mattina successiva all'incontro chiarificatore che la genovese ha avuto con l'ex fidanzato Giorgio Tambellini.

La De Andrè vicina a Gennaro dopo l'addio a Giorgio

A meno di 12 ore di distanza dal movimentato faccia a faccia con Giorgio, Francesca De Andrè ha deciso di lasciarsi andare alla passione con Gennaro Lillio: questo almeno è quello che emerge dalle immagini che arrivano direttamente dalla Casa del Grande Fratello questa mattina.

Grande Fratello: Francesca De Andrè e Gennaro Lillio amoreggiano sotto le coperte.

Dopo aver saputo dalla viva voce del fidanzato che è stata tradita, la bella genovese ha messo un punto alla sua relazione e si è immediatamente gettata tra le braccia del ragazzo che la sta corteggiando da settimane davanti alle telecamere.

Nel video che ha pubblicato la pagina Instagram di "Gossip e Tv", si vedono i due concorrenti del reality intenti a scambiarsi dei baci e delle coccole sotto le coperte nella camera da letto ancora al buio. Leggendo i commenti che sono stati scritti sotto a questo post, veniamo a sapere che le effusioni che ci sono state tra i due giovani risalgono a questa mattina, prima che il GF svegliasse tutto con la musica.

"Non ci sono parole", "Che schifo", "Barbara D'Urso ha finalmente raggiunto il suo obiettivo", questi sono solo alcuni dei pareri che gli utenti del web hanno espresso sull'avvicinamento fisico che c'è stato tra Francesca e Gennaro nelle ultime ore.

Francesca contro Giorgio in diretta su Canale 5

Prima di capitolare tra le braccia di Gennaro (che ieri sera è stato eletto primo finalista del Grande Fratello 16), Francesca De Andrè ha avuto un lungo faccia a faccia con l'ormai ex fidanzato.

Una settimana dopo essere stata messa al corrente del tradimento che ha ricevuto, la concorrente del reality ha potuto confrontarsi sia con la sua amica Alessandra che con il compagno "traditore".

L'incontro tra la genovese e Tambellini ha monopolizzato gran parte della puntata di ieri, finché Barbara D'Urso non ha cacciato il ragazzo dalla Casa dopo averlo visto usare un atteggiamento troppo prepotente con l'ex fidanzata.

A Francesca che gli chiedeva ripetutamente se fosse vero che le ha mancato di rispetto, Giorgio ha risposto in modo confuso: prima sì, poi no e infine che le avrebbe spiegato tutto per filo e per segno quando sarebbe finita la trasmissione.

Di fronte ad un "non lo so" del toscano alla sua solita domanda, la De Andrè ha tuonato: "Non lo sai perché sei fatto dalla mattina alla sera?". Non è la prima volta che la giovane tira in ballo un presunto uso di sostanze stupefacenti da parte del suo ex davanti alle telecamere: già 7 giorni fa, infatti, la concorrente aveva ipotizzato che Tambellini fosse drogato quando è stato paparazzato in macchina con un'altra donna.