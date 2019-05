Come mai Tina Cipollari non ha mai nominato il Grande Fratello in diretta Tv? È questa la domanda che si stanno facendo la maggior parte dei telespettatori quando si sono accorti che la vamp ha concluso le puntate di Uomini e Donne di questi giorni dando la linea a Il Segreto. Nonostante Maria De Filippi le abbia ricordato che dopo il loro format c'è la striscia quotidiana del reality condotto da Barbara D'Urso, la bionda opinionista ha fatto orecchie da mercante ed ha detto che lei il lunedì sera non guarda la televisione.

Tina dimentica il Grande Fratello a U&D

Quella che ieri a tanti era sembrata una gaffe di Tina Cipollari e Maria De Filippi, oggi si è trasformata in una notizia vera e propria: l'opinionista di Uomini e donne, infatti, ha ripetuto più volte che dopo il programma al quale partecipa sarebbe andato in onda Il Segreto. Nonostante la padrona di casa le abbia rammentato che prima della fiction c'è la striscia quotidiana del Grande Fratello, la vamp ha ribadito: "Vi saluto, dopo di noi c'è Il Segreto, poi Gerry Scotti, il TG 5 e in prima serata Ciao Darwin".

Uomini e Donne, Tina snobba il GF 16 e Barbara D'Urso: 'Diamo la linea a Il Segreto'.

La conduttrice, forse a conoscenza di qualche antipatia della romana nei confronti del reality o di chi ci lavora, le ha chiesto cosa ci sia in tv il lunedì sera (giorno in cui va in onda la puntata serale del GF con Barbara D'Urso in studio). "Non lo so, io il lunedì vado in palestra", ha detto ironicamente Tina.

Il fatto che la Cipollari non abbia mai citato né il format al quale partecipa il suo ex marito (Kikò Nalli) né la sua presentatrice dello stesso e di Pomeriggio 5, ha portato tanti a pensare che non lo apprezzi particolarmente; nonostante "Carmelita" ribadisca spesso la simpatia che nutre nei confronti del volto di U&D, quest'ultima non sembra incline a ricambiare i complimenti.

Uomini e Donne saluta il pubblico con 3 nuove coppie

La stagione 2018/2019 di Uomini e Donne si è conclusa oggi con la scelta di Giulia Cavaglià: la tronista è stata l'ultima a prendere una decisione nella puntata in diretta che è stata trasmessa poche ore fa su Canale 5. Il lieto fine tra la torinese e Manuel Galiano, va ad aggiungersi a quelli che ci sono stati nei giorni scorsi tra: Angela Nasti e Alessio Campoli, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni.

Le coppie che si sono formate in queste edizione del Trono Classico appena terminata, dunque, sono ben 8: nessuno dei protagonisti del dating-show ha ricevuto un "no" dal suo corteggiatore preferito (fatta eccezione per Teresa Langella, che ha perdonato Andrea Dal Corso dopo qualche settimana). La scelta più "rapida" è stata sicuramente quella di Andrea Cerioli: il bolognese, a pochi giorni dall'inizio delle registrazioni delle puntate serali di U&D, ha deciso di lasciare il programma con Arianna Cirrincione.

La scelte scelte più seguite in termini d'ascolto, invece, sono state quelle di Lorenzo Riccardi e di Andrea Zelletta.