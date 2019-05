Francesco Nalli, figlio dodicenne di Kikò Nalli e Tina Cipollari, è tornato alla riscossa e ha attaccato nuovamente la bella professoressa Ambra Lombardo su Instagram. Stando al parere del giovane la Lombardo avrebbe dovuto baciare suo padre quando era ancora all'interno della casa del Grande Fratello 16 e non una volta eliminata. Dello stesso parere anche l'opinionista Karina Cascella, che a Domenica Live ha dichiarato: "Io ho trovato quell'effusione da vera stretega, perché doveva succedere quando c'era quell'enfasi all'interno della casa. Tina è una donna che ci vede lungo e pensa "Ambra ha bisogno di pubblicità una volta uscita Grande Fratello" questa è la verità".

Ambra Lombardo attaccata nuovamente dal figlio di Kikò e di Tina Cipollari

Tina Cipollari e suo figlio contro la Lombardo

Durante la diretta di Domenica Live di Barbara D'Urso, Francesco Nalli ha realizzato una Instagram Stories nella quale ha criticato Ambra Lombardo con parole piuttosto dure. "Quel bacio non mi è piaciuto, sei una stratega, una stratega. Karina ha proprio ragione. Se tu avessi baciato mio padre all'interno della casa non saresti stata una stratega. Quindi, fai prima a tacere, stai zitta, stai zitta e vattene a casa!" - ha commentato il figlio di Kikò e Tina Cipollari urlando mentre inquadrava la professoressa siciliana.

A quanto pare, nemmeno a Tina è piaciuto il comportamento di Ambra una volta uscita dalla casa con l'opinionista che le ha lanciato una frecciatina su Instagram: "Disse la volpe al tasso: tu sei furbo ma io ti passo". Inoltre, la stessa Cipollari ha aggiunto: "Vorrei soltanto dire che, essendo una persona spontanea, quando mi viene fatta una domanda da chiunque rispondo sempre con spontaneità. Non ho niente in contrario rispetto al fatto che il mio ex marito, a cui auguro tutta la gioia, il bene di questo mondo, e una lunga permanenza all'interno casa del Grande Fratello, possa ricominciare la sua vita con Ambra o con chiunque altra sia.

Se permettete non sono io a dover decidere per lui" - ha chiosato l'opinionista di Uomini e Donne che poi ha precisato: "L'unica cosa che mi sento in dovere di dire è che è davvero troppo presto ritenere la loro accennata conoscenza una bellissima storia d'amore, anche perché secondo me l'amore è tutta un'altra cosa, non si studia a scuola, ma si vive più che altro giorno per giorno sulla propria pelle".

Ambra: 'Comprendo i dubbi dei figli di Kikò'

"Ho instaurato con Kikò un rapporto molto più profondo.

Era l'unico uomo che non toccavo all'interno della casa - ha confidato Ambra Lombardo a Domenica Live - L'ultima sera, lui mi chiese di dormire con lui e io gli ho detto di no perché non potevo. Adesso invece lo farei". Oltre a Tina Cipollari, a dubitare dei sentimenti della bella professoressa, ci sono anche i figli di Kikò Nalli. "Comprendo i dubbi dei figli, ma il tempo ci darà ragione" - ha dichiarato la Lombardo.