Se Tina Cipollari ha reagito con una battuta simpatica ai baci che il suo ex Kikò Nalli si è scambiato con Ambra Leonardo durante l'ultima puntata del Grande Fratello, il figlio adolescente ha stroncato la concorrente con parole molto dure. Francesco, infatti, ha risposto in modo piuttosto netto a chi su Instagram gli chiedeva cosa ne pensasse del flirt che è nato tra suo padre e la professoressa: il giovane ha detto che, secondo lui, c'è solo voglia di visibilità dietro alla scelta della donna di avvicinarsi improvvisamente al suo papà.

Kikò bacia Ambra nella Casa ma il figlio non è contento

Lunedì 29 aprile, abbiamo assistito al romantico incontro tra Kikò Nalli e Ambra Leonardo nella Casa del Grande Fratello: i due, ad una settimana dal loro ultimo faccia a faccia, hanno sorpreso tutto il pubblico dandosi più di un bacio in diretta. Se Tina Cipollari ha commentato in modo ironico il flirt che il suo ex marito ha iniziato con una concorrente del reality, il figlio di 13 anni sembra non essere molto contento di questa novità sentimentale che riguarda il parrucchiere.

Interpellato nel "Fammi una domanda" di Instagram sull'avvicinamento che c'è stato tra suo papà e la professoressa durante l'ultima puntata del GF, Francesco ha detto: "Di lei penso che sia una grande stratega. Ha baciato mio padre perché è uscita dopo due settimane, quindi nessuno parlava più di lei".

"L'ha fatto solo per farsi pubblicità", ha sentenziato l'adolescente poche ore fa.

A chi cercava di convincerlo sulla possibilità che sia nato un vero sentimento tra Kikò e Ambra vivendo 24 ore su 24 per circa 21 giorni, il giovane ha replicato: "Non mi sbaglio perché poteva farlo prima di uscire, non dopo".

Insomma, il figlio di Nalli sembra piuttosto irremovibile nel suo pensiero sulla donna che ha stregato suo padre nella Casa, chissà se Tina ci metterà una buona parola e gli farà cambiare idea prima che si concluda l'avventura del romano nel reality di Canale 5.

Kikò preoccupato al GF: vuole incontrare i figli

Il giorno dopo essersi baciato con trasporto con Ambra, Kikò ha riflettuto su come possano aver reagito i suoi tre figli nel vederlo in tv vicino ad una donna che non è Tina Cipollari. Chiacchierato con alcuni concorrenti del GF 16, Nalli ha detto: "Il bacio di ieri è stato d'istinto e bellissimo.

Saprò farla accettare ai miei figli".

Nonostante abbia confermato il sentimento che prova per la professoressa sin dal loro primo incontro nella Casa, il romano si è detto un po' preoccupato della reazione che avranno i suoi tre maschi al flirt che ha cominciato con la Leonardo poche ore fa.

"Ho solo bisogno di vederli o di sentirli", ha detto il parrucchiere davanti alle telecamere, forse pensando che l'attenta Barbara D'Urso colga al volo la sua richiesta e la prossima settimana lo metta in contatto con i suoi ragazzi.

Come reagirà Kikò quando scoprirà che Francesco non approva per niente il suo avvicinamento con Ambra?