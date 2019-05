Continuano a tenere incollati al piccolo schermo le vicende dei protagonisti della longeva soap opera tedesca, intitolata 'Tempesta d'amore' che si distingue per la capacità di attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Non mancano le sorprese all'interno del prodotto televisivo che riesce sempre ad aumentare la suspense grazie all'arrivo di nuove trame. Una serie di personaggi stanno attraversando un periodo complesso che li costringerà a confrontarsi con nuovi ostacoli.

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore che partono da domenica 5 per arrivare fino a sabato 11 maggio fanno notare che arriverà una sorpresa preoccupante, a causa della decisione di uno dei protagonisti di organizzare un piano di vendetta. Robert sarà impegnato a incitare Marlene consigliandole di non arrendersi. Werner avrà intenzione di mettere in atto un piano volto a distruggere il rivale Cristoph. Denise dovrà iniziare una serie di indagini per capire se il padre le abbia realmente detto la verità oppure l'uomo stia nascondendo qualcosa di molto importante.

Inoltre la donna s’impegnerà con l'intento di sperare nella riappacificazione tra Madeleine e Joshua ma quest'ultimo si dimostrerà deciso a non cedere di fronte a questo tipo di richiesta.

Le continue critiche nei confronti di Miss X da parte di Annabelle

Annabelle proseguirà la sua politica volta a fare continue critiche nei confronti dei prodotti di Miss X e questa situazione costringerà Xenia a organizzare una nuova campagna pubblicitaria. La Saalfede sarà chiamata a compiere una serie di valutazioni per capire quale possa essere la persona adatta a fare da testimonial al nuovo prodotto e riuscirà a trovare la persona adatta.

Joshua arriverà a rendersi conto dell'innocenza della madre mentre Boris non riuscirà a far finta di nulla in merito a ciò che è successo con Tobias. Questa novità costringerà Boris a ripensare al rapporto con Tobias mostrando i dubbi in merito alla loro storia d'amore.

Alfons vuole convincere la moglie

Tina sarà stanca della propria situazione amorosa e avrà intenzione di mettere al corrente dei propri sentimenti Robert. La donna, però, non avrà la forza di trovare la giusta concentrazione sul lavoro, al punto che non cucinerà nel modo giusto un piatto molto semplice.

Robert ed Eva rimarranno sconvolti di fronte alla notizia della sparizione di Madeleine e vorranno mettersi sulle sue tracce. Hildegard deciderà di rifiutare la partecipazione al provino per divenire nuovo volto di Miss X ma darà la possibilità a Jessica di scattarle delle foto. Infine Alfons spingerà la moglie a ripensare alle proprie idee.