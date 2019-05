Sorprendenti colpi di scena accadranno nelle puntate di Beautiful in onda dal 6 al 12 maggio su Canale 5. Se Steffy deciderà di stringere un patto con Bill, Ridge rimarrà ammaliato da Zoe, la stalker di Emma. Infine Hope e Liam avranno un incontro ravvicinato alla Forrester Creations.

Beautiful: incidente alla sfilata

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate in onda da lunedì 6 a domenica 12 maggio su Canale 5, svelano che Emma aprirà la sfilata della Hope for the Future.

Beautiful, trame al 12 maggio: Steffy decide di sposare Bill, Ridge sorpreso da Zoe

La stagista della Forrester Creations correrà incontro a Zoe, travolgendo una modella. Purtroppo quest'ultima cadrà rovinosamente a terra, riportando una contusione che le impedirà di portare a termine la sfilata. Per tale ragione, Zoe indosserà l'abito destinato alla sfortunata modella, tanto da diventare la protagonista dell'evento. La stalker di Emma riscuoterà un notevole successo.

Anticipazioni Beautiful: Ridge colpito da Zoe

Nel frattempo Bill si recherà da Steffy per mostrarle alcune foto, dove Liam e Hope appaiono sempre più complici.

La madre di Kelly, a questo punto, dimostrerà di essere molto gelosa, tanto da dirigersi alla Forrester Creations per controllare di persona i due presunti amanti. Ridge, invece, resterà molto colpito dall'atteggiamento di Zoe, tanto da tempestarla di domande per scoprire qualcosa di più su di lei.

Hope e Liam, invece, saranno talmente entusiasti dalla sfilata da lasciarsi andare alla passione. Dall'altro canto, Thorne, Emma e Xander metteranno in guardia il figlio di Eric nei confronti di Zoe.

Trame Beautiful: il bacio di Hope e Liam

Stando alle trame di Beautiful, in onda nella seconda settimana di maggio su Canale 5, si evince che Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) vedrà Liam e Hope mentre si stanno baciando, tanto da perdere la testa. Ridge e sua moglie Brooke (Katherine Kelly Lang), invece, si confronteranno sul futuro delle loro figlie. Allo stesso tempo, la Forrester avrà un accesissimo confronto con lo Spencer, nel quale esprimerà la volontà di allontanarlo per sempre dalla sua vita. In questa circostanza, Steffy capirà di dover contare solo sulle sue forze, tanto da pensare a lei ed al futuro della sua piccina.

L'accordo tra Steffy e Bill

Dopodiché la donna si recherà da Bill (Don Diamont) per proporgli un accordo matrimoniale. Infatti accetterà di diventare la signora Spencer a patto di avere in cambio le quote della Forrester Creations. Poco dopo Liam incontrerà l'ex moglie con indosso il ciondolo con la spada degli Spencer, tanto da chiedere spiegazioni in merito. Tuttavia la madre di Kelly risponderà in modo ironico, visto che ormai lui ha scelto di stare insieme ad Hope.