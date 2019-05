Dopo aver parlato delle sue nozze mai celebrate per settimane, domani Barbara D'Urso finalmente ospiterà in studio la protagonista assoluta del Gossip di questo periodo: Pamela Prati. Uno dei personaggi di punta della nona puntata di "Live", dunque, sarà proprio la soubrette che lo scorso 8 maggio avrebbe dovuto sposare Mark Caltagirone. La sarda torna così in tv dopo il duro faccia a faccia che ha avuto con Silvia Toffanin a Verissimo sabato scorso.

Pubblicità

Pubblicità

La Prati ospite di 'Live' il 15 maggio

La nona puntata di "Live-Non è la D'Urso", si preannuncia da non perdere: poche ore fa, al termine della diretta odierna di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso ha anticipato parte di quello che accadrà in studio domani sera. A colpire l'attenzione degli appassionati di gossip è stata la notizia che una delle ospiti della serata sarà Pamela Prati.

Ad un settimana di distanza dal giorno in cui si sarebbe dovuto celebrare il matrimonio con Mark Caltagirone, la showgirl ha accettato di farsi intervistare dalla conduttrice che da mesi di occupa del suo "caso".

Pamela Prati: dopo Silvia Toffanin, è pronta al confronto con Barbara D'Urso a 'Live'.

Ricordiamo, infatti, che la napoletana è stata una delle poche ad aver dato voce ad Eliana Michelazzo ma anche a tutti i personaggi (Sara Varone, Emanuele Trimarchi, Manuela Arcuri) che sostengono di essere vittime dell'agenzia di spettacolo della quale oggi la sarda è titolare.

Mercoledì 15 maggio, dunque, la Prati parteciperà alla diretta del programma di Canale 5 e risponderà alle tante domande che la padrona di casa le farà, soprattutto sulle incongruenze che ci sono tra quello che racconta lei e i fatti.

Pubblicità

Dopo aver parlato con Caltagirone al telefono un paio di settimane fa, la D'Urso si prepara ad avere un faccia a faccia attesissimo con Pamela: come andrà a finire tra le due?

Pamela torna in tv dopo l'intervista a Verissimo

L'ultima apparizione di Pamela Prati sul piccolo schermo risale a pochissimi giorni fa: la showgirl, infatti, è stata intervistata in esclusiva a Verissimo dopo il rinvio a data da destinarsi delle sue nozze. Il confronto che c'è stato tra la sarda e Silvia Toffanin è diventato virale per i tanti spunti di discussione che ha offerto agli amanti della cronaca rosa.

La conduttrice Mediaset, infatti, ha messo all'angolo la sua ospite con molte domande "scomode" e, di fronte all'ennesimo rifiuto di mostrare una foto di Mark Caltagirone, la padrona di casa ha tuonato: "Io non ti credo più. Vorrei tanto, ma è impossibile. Non credo nemmeno all'esistenza di Marco".

Il momento "clou" della puntata, però, è quello in cui la Prati si è allontanata dallo studio per oltre mezz'ora con la scusa di andare a telefonare al fidanzato per farlo intervenire in diretta.

Pubblicità

Dopo essere stata informata dai suoi collaboratori che Pamela era andata via, la presentatrice ha sbottato: "Questa è diventata una barzelletta che non fa più ridere".