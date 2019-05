Un nuovo cavaliere potrebbe avere abbandonato il Trono Over di Uomini e donne, dopo gli annunci di Rocco Fredella e Michele Loprieno. È quanto si evince dal resoconto del Vicolo delle News della registrazione effettuata il 14 maggio, durante la quale Armando Incarnato è stato protagonista di un pesantissimo diverbio con Barbara De Santi.

Durante il botta e risposta sono volate accuse reciproche tra dama e cavaliere: quest'ultimo ha persino chiamato in causa la la redazione mettendone in dubbio la correttezza. L'uomo, infatti, non avrebbe affatto gradito che Barbara fosse a conoscenza di alcuni particolari della sua vita privata che solo la redazione poteva sapere. E proprio in seguito a questo litigio. Armando ha lasciato lo studio di Uomini e Donne, non facendovi più ritorno.

Uomini e Donne anticipazioni: ancora dubbi sulla redazione

Non è un periodo facile quello che sta attraversando la redazione di Uomini e Donne, messa spesso in discussione da ex protagonisti del Trono Over.

Anticipazioni Uomini e Donne: frecciatine di Armando contro la redazione

Come non dimenticare le accuse di Gian Battista Ronza, allontanato dal programma per lo spintone alla collaboratrice di Maria De Filippi, o le recenti illazioni del portale Dagospia in merito all'esistenza di un copione nel programma (parole smentite dalla stessa De Filippi). Anche nella registrazione effettuata il 14 maggio, un protagonista del Trono Over ha avuto qualcosa da ridire sulla redazione del dating show. Armando Incarnato ha accusato Barbara De Santi di essere una spia, in quanto a conoscenza di alcuni particolari della sua vita privata che solo la redazione sapeva.

Successivamente, l'uomo ha lanciato dimostrato di avere ulteriori sospetti, avanzando l'ipotesi secondo la quale Gemma e Valentina percepirebbero dei compensi per la loro partecipazione alla trasmissione di Canale 5.

Trono Over di Uomini e Donne: Armando abbandona lo studio

A differenza di quanto accaduto in circostanze analoghe, Maria De Filippi ha evitato di rispondere per le rime alle illazioni di Armando Incarnato. Dopo le accuse alle dinamiche del programma, il cavaliere ha lasciato spontaneamente lo studio e non vi ha fatto più ritorno.

E in attesa di scoprire se si è trattato di una decisione definitiva, come già accaduto per altri colleghi, nella registrazione di ieri Barbara De Santi ha continuato ad inveire contro Armando anche dopo la sua uscita. La dama è apparsa molto scossa, tanto da mettersi a piangere e il suo comportamento non è piaciuto affatto a Massimiliano che si trovava davanti a lei, al centro dello studio. Il cavaliere ha rifiutato di proseguire il confronto con la dama dato che, ogni qual volta lui tentava di parlare, veniva interrotto da nuove dichiarazioni di lei sulla lite con Armando.