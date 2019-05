Mentre ci avviciniamo giorno dopo giorno alla sesta puntata dell'ottava ed ultima stagione del Trono di Spade, un attore dello show televisivo ha affermato che George Martin (lo scrittore americano che ha scritto "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" da cui è ispirata la Serie TV), avrebbe già terminato gli ultimi due romanzi della saga letteraria.

Ad affermare il tutto è stato l'interprete di Ser Barristan Selmy, Ian McElhinney che nel corso dell'Epicon di San Pietroburgo in Russia ha dichiarato: "Magari voi ne saprete più di me, ma per quanto ne so io, George ha già completato la scrittura dei volumi 6 e 7".

Ovviamente questa notizia è da prendere con le pinze, in quanto è già capitato in passato che sono state messe in giro notizie non veritiere riguardo ai romanzi dello scrittore americano Martin.

George Martin avrebbe portato a termine gli ultimi due romanzi

Però c'è da dire che l'attore è stato molto convincente riguardo alla notizia divulgata. Addirittura alcune affermazioni successive avrebbero indicato la data di pubblicazione degli ultimi due romanzi di Martin: "Se tutto va come dovrebbe andare, tra uno o due mesi potremmo essere già in possesso di questi libri. Poi l'attore Ian ha aggiunto: "Non vedo l'ora di leggere i due volumi della saga, perché sono curioso di sapere cosa accadrà a Barristan nei libri".

La fine della serie tv potrebbe rivelarci importanti sorprese come l'uscita dei libri

Se la notizia fosse vera presto potremmo assistere alla fine della saga letteraria oltre che a quella televisiva. Però prima di gioire per la pubblicazione dei libri è meglio aspettare la conferma ufficiale dello scrittore americano che come ben sappiamo, si è sempre preso tempi lunghissimi per pubblicare un libro. Infatti, l'ultima sua uscita è datata 2011, ben 8 anni fa.

In molti però si chiedono come mai questa notizia sia uscita a pochi giorni dall'uscita dell'ultima puntata di GOT e perché non gli hanno dato un'importanza maggiore.

Infatti, i fan dopo anni di attesa si aspettavano qualche colpo di scena riguardo all'uscita di questi libri. Se quanto dichiarato dall'attore che ha interpretato Ser Barristan fosse vero, ben presto potrebbe anche arrivare la fine del ciclo de "Le cronache del ghiaccio e del fuoco". Quindi, potremmo presto sapere anche il finale della versione scritta, dopo che a breve scopriremo la fine della versione televisiva.

Infine Ian McElhinney ha dichiarato che a lui è stato detto che in totale i libri sono sette, che Martin li ha già finiti e l'unico motivo per cui non sono stati pubblicati e non è nemmeno uscita la data di pubblicazione è perché lo scrittore ha raggiunto un accordo con gli showrunner della serie televisiva.

In particolare, George Martin si è accordato con David Benioff e Dan Weiss per non pubblicare gli ultimi due volumi fino alla fine della serie televisiva.