In queste ore i concorrenti del Grande Fratello 16 sono stati informati da parte della produzione di un avvenimento molto importante. Tutti i coinquilini della Casa più spiata d'Italia, domenica 26 maggio potranno uscire. Il motivo non riguarda affatto una prova esterna o una gita fuori porta, ma bensì le elezioni europee ed amministrative in alcuni comuni.

Attraverso una nota i concorrenti sono stati informati: "I ragazzi potranno uscire per raggiungere il proprio seggio".

Pubblicità

Pubblicità

Le modalità di uscita saranno comunque molto rigide. Tutti i concorrenti in gara verranno scortati da una macchina della polizia e della produzione, per evitare che vengano messi al corrente di quanto sta accadendo all'esterno della Casa. Inoltre, i coinquilini usciranno a turno. Tale scelta è stata presa per far si che la Casa di Cinecittà non rimanga vuota. I telespettatori del reality di Canale 5, potranno continuare a seguire la diretta. I ragazzi si allontaneranno per un massimo di 12 ore visto che non tutti i concorrenti hanno la residenza a Roma e dintorni ed una volta raggiunto il proprio seggio di appartenenza, dovranno fare rientro in Casa.

Grande Fratello: domenica i concorrenti potranno uscire dalla Casa per recarsi al seggio.

Per consentire ai coinquilini di informarsi all'interno del reality in queste settimane sono stati a disposizione dei ragazzi i programmi elettorali. Per visionarli i gieffini potranno fare richiesta nel confessionale per poi entrare uno alla volta nella Mistery Room dove stati affissi. La decisione di far uscire i gieffini dalla Casa era già stata effettuata anche in altre edizione del Grande Fratello. Dunque, non bisogna affatto meravigliarci di nulla.

Pubblicità

Pace fatta tra Gennaro e Francesca

Intanto all'interno della casa più spiata d'Italia la situazione tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè sembra essere tornata alla normalità. Il ragazzo partenopeo nelle ultime ore sembrava essersi distaccato dalla gieffina, a causa del suo comportamento dopo aver aver scoperto il tradimento di Giorgio Tambellini. Il modello aveva avuto un duro sfogo in confessione, tanto da accusare la figlia di Cristiano De Andrè di aver avuto una reazione esagerata: "Tutti nella vita abbiamo avuto a che fare con un tradimento".

I due dopo essersi detti anche delle parole piuttosto forti sono tornati più complici che mai. Francesca nelle ultime ore si è avvicinata molto al suo coinquilino, tanto che tra i due stava per scapparci anche un bacio. Con tutta probabilità lo sfogo di Gennaro il prossimo lunedì verrà fatto vedere alla gieffina. Chissà che il loro rapporto dopo le incomprensioni dei giorni scorsi non possa finalmente sbocciare. Ricordiamo, che la scorsa settimana Lillio ha ammesso di essere molto attratto dalla sua coinquilina.