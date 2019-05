Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio alle tormentate vicende della coppia formata da Guido e Mariella. In questo periodo sembrava che, per i due vigili, le cose andassero decisamente bene, ma presto dovranno affrontare alcuni eventi che metteranno a dura prova la loro relazione. Mentre ferveranno i preparativi per il battesimo del piccolo Lollo, Guido prenderà un'importante decisione e farà la fatidica proposta a Mariella, ma la risposta che riceverà non sarà quella che lui si sarebbe aspettato. Di seguito le anticipazioni e le trame, relative a questa storyline, che andranno in onda dal 3 al 7 giugno su raitre.

Un padrino inaspettato

Dopo le innumerevoli polemiche legate alla scelta del padrino di Lollino, spunterà un opzione del tutto inattesa. Scartate, almeno per il momento, le ipotesi legate a Guido (Germano Bellavia) e Catello (Benedetto Casillo), Cerruti (Cosimo Alberti) deciderà, sorprendentemente, di rivolgersi a Michele Saviani (Alberto Rossi). L'incontro tra Cerry e Michele però prenderà una piega alquanto inaspettata e tra i due nascerà uno spassosissimo equivoco dal quale sembrerà non esserci via di uscita. Fortunatamente sopraggiungerà Guido in soccorso dei due e riuscirà a spezzare la situazione imbarazzante che si era venuta a creare.

Mariella (Antonella Prisco) e Guido (Germano Bellavia)

Guido vuole sposare Mariella

Questa settimana la storyline di Guido e Mariella, pur mantenendo come cornice il suo solito tono leggero, assumerà dei toni più seriosi e drammatici, in quanto verrà affrontato lo stato d'animo tormentato della coppia. Se da un lato si vivrà la forte emozione di Guido pronto a fare il grande passo, dall'altro si vedrà Mariella (Antonella Prisco) affetta da molteplici dubbi e preoccupazioni. Dopo aver riflettuto a lungo sulla sua relazione con Mariella, resosi conto di quanto sia importante per lui, Guido prenderà un'importantissima decisione.

L'uomo, consapevole di amare la donna, deciderà di chiederle di sposarlo, prima però di fare un passo così importante, deciderà di parlarne con la sua e moglie Assunta (Daria D'antonio).

La risposta di Mariella

La risposta che darà Mariella spiazzerà tutti i fan e farà discutere a lungo, la donna infatti deciderà di rifiutare la proposta di matrimonio di Guido, rimanendo così fedele al suo accordo originale con Cerruti. Tale risposta getterà Guido nello sconforto più totale, l'uomo non si sarebbe mai aspettato un rifiuto vivrà questo con molto dolore.

Mentre Guido dovrà fare i conti con la sua disperazione, Mariella sarà divorata dai tormenti e dai rimorsi per non aver rivelato a Guido di essere il vero padre del piccolo Lollo.